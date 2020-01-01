Врачи рассказали, как распознать дефицит витамина D
При нехватке витамина D человек может жаловаться на ноющую боль, особенно при надавливании на кости, в районе поясницы, таза, ребер. Дискомфорт усиливается в ночное время. Также есть свидетельства того, что при дефиците витамина отмечаются боли в мышцах (без физических нагрузок), депрессия, постоянное чувство усталости.
У людей с нехваткой витамина D достаточно часто развиваются инфекционные заболевания вроде гриппа. Медики категорически против самостоятельного приема БАДов с высокой концентрацией витамина D. Назначение препаратов возможно только после консультации со специалистом. Врачи советуют получать витамин D из продуктов питания (куриные яйца, сыр, жирная рыба, печень трески) и во время прогулок на солнце.
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