Витамин С может стать спасением для людей с коронавирусом

Согласно новым данным, витамин С может стать спасением для людей с тяжелой формой COVID-19, а в других случаях заболевания сделать симптомы менее серьезными.Журнал Nutrients опубликовал отчет о новом обзоре эффективности витамина С при его использовании в терапии вызванной коронавирусом инфекции. Его авторы проанализировали результаты более 100 исследований и пришли к заключению, что «витамин С может спасти жизни тех, кто сильно инфицирован COVID-19, и облегчить симптомы при более легких формах инфекции».В частности, исследователи констатируют, что применение высоких доз витамина С в лечении людей с коронавирусом, оказавшихся в больнице, является более эффективной мерой, чем терапия стероидами. Они сравнивали результативность лечения пациентов, получавших витамин С из капельницы, с действием стероидного препарата дексаметазона.Ученые поясняют: когда человек заболевает тяжелой инфекцией, его тело начинает использовать витамин C гораздо интенсивнее, чтобы поддерживать иммунную систему. В то же время человеческий организм не обладает способностью самостоятельно синтезировать данный витамин и поддерживать его высокий уровень без получения извне.Таким образом, говорят специалисты, тяжелая форма коронавируса может создать серьезный дефицит этого витамина в организме, чреватый развитием такого состояния, как цинга. Их вывод подтверждается исследованиями, показывающими, что у большинства людей с COVID-19, поступающих в отделения интенсивной терапии, фиксируется крайне низкий уровень витамина С и характерные для нее симптомы.«Для спасения от цинги необходимы высокие дозы витамина С. Он также жизненно важен для смягчения опасного воспаления, которое развивается по мере прогрессирования COVID-19 и может привести к летальному исходу», - заявил один из авторов исследования, профессор Пол Марик (Медицинская школа Восточной Вирджинии).Он рассказал, что комбинация витамина С со стероидами и антикоагулянтами эффективно помогает снизить уровень смертности тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.«Количество витамина С, необходимое для снижения смертности и времени на искусственную вентиляцию легких, колеблется от 6 до 24 граммов в день», - уточнил эксперт.Данные ученых свидетельствуют, что витамин С может снизить уровень смертности ковидных пациентов в отделениях реанимации на 68 процентов. В свою очередь, его очень низкое содержание в организме усиливает подверженность людей заражению коронавирусом.