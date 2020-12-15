Расслабиться за 15 минут: 5 способов быстро снять тревожность и успокоиться

Кажется, нам никуда не деться от стресса и тревоги в эти дни, но это не повод поддаваться им и позволять разрушать наше здоровье. Вот несколько способов, которые помогут быстро расслабиться и успокоиться.Даже если вы в целом чувствуете себя нормально и спокойной, общая атмосфера тревожности и нервозности, скорее всего, сказывается на вашем самочувствии. Поэтому мы советуем выделить в вашем ежедневном графике хотя бы полчаса на релаксацию – и использовать для этого, например, приведенные ниже техники.Хорошенько посмеятьсяСмотрите смешные видео на ютубе и комедии, читайте смешные книги или паблики с анекдотами – что угодно, главное, смейтесь. Как выяснили исследователи, сравнившие уровень артериального давления добровольцев, у тех участников, которые переживали стресс, а потом смотрели комедию, артериальное давление приходило в норму на 35% быстрее.Поиграть с домашним питомцемИсследования подтверждают, что владельцы кошек и собак реже страдают от болезней сердечно-сосудистой системы, их артериальное давление чаще находится в пределах нормы, а уровень ежедневного стресса куда меньше, чем у тех, кто вынужден жить без котика или собачки.Заняться сексомЕсли заниматься сексом дважды в неделю, можно вдвое снизить риск сердечного приступа. Во время интимной близости организм получает такие же нагрузки, как во время интенсивной спортивной тренировки, а врачи уже подтвердили, что наибольший положительный эффект на здоровье сердца и сосудов оказывает именно такой тип спортивных нагрузок. Кроме того, во время секса вырабатывается серотонин, который помогает снимать стресс и повышает уровень счастья.Заняться рукоделиемВязание, вышивание, бисероплетение – все эти практики могут быть отличным способом борьбы со стрессом и депрессией. Как показало недавнее исследование, час вязания на спицах расслабляет так же, как сеанс йоги. Но даже 15 минут любимого хобби, которое требует сосредоточенности и множества монотонных повторяющихся движений помогут выйти из стресса, расслабиться и успокоиться.ПодышатьСамый простой, но очень действенный способ – сделать дыхательную гимнастику. Если дома есть воздушные шарики, самое время надуть один-два. Но если нет – ничего страшного, попробуйте так называемое «квадратное дыхание»: вдох на четыре счета – задержка дыхания на четыре счета – выдох, считая до четырех – и снова задержка дыхания. Повторите пять-десять раз – и успокоитесь.