5 лучших соков при запорах

Запор - распространенная проблема, которую мы не хотим обсуждать из чувства стыда. Иногда недостаточное количество жидкости в организме может спровоцировать застой в кишечнике, и вот какие напитки нам помогут.Ананасовый сок. У ананаса есть свойства, которые помогают улучшить здоровье пищеварения. Он содержит фермент бромелайн, способствующий нормальной работе кишечника.Яблочный сок. Одно яблоко в день избавит от запоров. Этот чудесный фрукт богат клетчаткой, минералами и витаминами, которые помогают предотвратить запор. Смешайте яблоки (без семечек), половину чайной ложки порошка фенхеля и полстакана воды в блендере. Пейте сок два-три раза в день. Фенхель содержит пищевые волокна, которые помогают удерживать воду в стуле и облегчают работу кишечника.Виноградный сок. Возьмите свежий виноград и бросьте его в блендер после удаления стеблей. Теперь добавьте полученную массу, имбирь и воду в соковыжималку. Перелейте в стакан и выпейте. Виноград богат клетчаткой и содержит воду, которая помогает увлажнять организм и увеличивать объем стула.Апельсиновый сок. Напиток с высоким содержанием витамина С, минералов и пищевых волокон - все они помогают удерживать воду и стимулировать опорожнение кишечника. Все, что нужно, так это смешать один крупно нарезанный апельсин и добавить в сок щепотку черной соли.Лимонный сок. Лимоны - отличный источник витамина С и клетчатки, которые помогают при запорах. Более того, это еще и замечательное средство для повышения иммунитета. Для сока возьмите сок половинки лимона, мед и порошок тмина, добавьте все это его в чашку с теплой водой. Хорошо перемешайте и выпейте. Добавление порошка тмина в смесь чрезвычайно полезно для поддержания здоровья пищеварительной системы.