«Король антиоксидантов»: астаксантин замедляет старение мозга

Астаксантин способен замедлять старение головного мозга. Он также полезен для зрения, здоровья кожи и сердца, а оказывает противоопухолевый эффект. Астаксантин - мощный антиоксидант, который может помочь в лечении тяжелых случаев COVID-19.Астаксантин - это встречающийся в природе каротиноид, имеющий множество нутрицевтических применений для борьбы с болезнями. Данные показывают, что астаксантин имеет большие перспективы в качестве геропротектора, помогая замедлить старение мозга. Астаксантин отвечает за розовый или красный цвет лосося, форели, омаров и других морепродуктов.Астаксантин для здоровьяСогласно Science Direct, «по сравнению с другими антиоксидантами, такими как ликопин, витамин Е и А», астаксантин выходит на первое место и часто упоминается как «король антиоксидантов». Его получают из микроводорослей Haematococcus, которые вырабатывают астаксантин как защитный механизм от резкого ультрафиолетового (УФ) света.В вашем теле он работает как антиоксидант, помогая защититься от активных форм кислорода и окисления. Эти процессы влияют на старение, болезни сердца, Альцгеймера и Паркинсона. Данные показывают, что астаксантин может защитить вашу кожу изнутри от повреждения свободными радикалами из-за ультрафиолетового излучения.В 2015 году НАСА представило на 66-й Международной астронавтической конференции информацию, показывающую, что получение астаксантина из естественных источников потенциально может предотвратить негативные последствия облучения, повреждение глаз и другое воздействие на здоровье астронавтов в космосе.Мощный антиоксидант замедляет старение мозгаИсследователи в журнале Marine Drugs осознают, что по мере увеличения продолжительности жизни человека необходимо поддерживать работу мозга и благополучие. Недавние исследования оценили нейрозащитный эффект астаксантина на приостановление старения мозга на экспериментальных моделях.В своем обзоре литературы ученые определили несколько путей, которыми астаксантин может замедлять старение мозга. Они оценили результаты клинических испытаний, в которых конечной точкой были болезнь и инвалидность.Они нашли несколько исследований, в которых астаксантин модулировал биологические механизмы, включая факторы транскрипции и гены, напрямую связанные с долголетием. Одним из основных факторов, регулируемых астаксантином, является ген forkhead box 03 (FOXO3). Это один из двух генов, существенно влияющих на долголетие человека.Кроме того, при поиске литературных источников они обнаружили, что астаксантин увеличивает уровень нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) и может ослаблять окислительное повреждение ДНК, липидов и белков.Они пришли к выводу, что астаксантин может способствовать долголетию и замедлять скорость старения. Нейропротекторные свойства, по-видимому, объясняются его способностью снизить окислительный стресс и воспаление, а также улучшать работу митохондрий и нарушение регуляции экспрессии генов, которое происходит с возрастом.Старение мозга влияет на мыслительную функциюДанные, показывающие, что астаксантин может замедлять старение мозга, важны, поскольку процесс неврологического старения напрямую связан с когнитивными функциями. Когнитивные изменения, которые могут произойти, но не обязательно являются нормальными, включают затруднения в запоминании слов, вспоминание имен, трудности с одновременным выполнением нескольких задач или трудности с концентрацией внимания.По данным Национального института старения, распространенные изменения, которые могут происходить в мозге, включают потерю объема, снижение притока крови, воспаление и снижение эффективности взаимодействия между нейронами. Каждое из этих изменений влияет на когнитивные функции.Данные показывают, что после 40 лет объем мозга может уменьшаться со скоростью 5% за каждое десятилетие. Этот показатель может увеличиваться по мере того, как человек достигает 70-летнего возраста и становится старше. Основной фактор этого сокращения неясен, но ученые предполагают, что происходит уменьшение объема, а не количества нейронов, что может зависеть от половой принадлежности.Хотя эксперты обнаруживают, что есть общие изменения в мыслительных способностях, которые ухудшаются с возрастом, они также считают, что чтение, словарный запас и вербальное мышление могут с возрастом улучшаться. При аномальных изменениях старения может возникнуть серьезное когнитивное нарушение, которое влияет на память, решение проблем и поведение, связанное с деменцией.Что делает астаксантин уникальным?Хотя астаксантин связан с бета-каротином, лютеином и кантаксантином, его молекулярная структура уникальна и более эффективна, чем у других каротиноидов. Одно из ключевых отличий заключается в том, что у астаксантина есть избыток электронов, которые он может отдавать, поскольку он нейтрализует свободные радикалы.Антиоксиданты работают, жертвуя один из своих электронов свободному радикалу, чтобы стабилизировать его. Однако, отдавая электрон, антиоксидант может стать нестабильным. Астаксантин имеет избыток электронов и поэтому может много раз отдавать, не становясь нестабильным.Одна из наиболее уникальных особенностей астаксантина заключается в том, что он способен защищать как водорастворимые, так и жирорастворимые части клетки. Эта особенность делает астаксантин мощным. В одном исследовании, посвященном анализу нескольких антиоксидантов и их эффективности, данные показывают, что астаксантин обладает большей антиоксидантной способностью, чем альфа-липоевая кислота, катехины зеленого чая, CoQ10 и витамин C.Большинство антиоксидантных каротиноидов растворимы в воде или жире, но астаксантин может взаимодействовать между водой и жиром, что делает его более эффективным. Он также может преодолевать гематоэнцефалический барьер, оказывая сильное защитное действие на здоровье нервов.Наконец, астаксантин не может действовать как прооксидант, то есть как молекула, которая вызывает, а не борется с окислением. Другие антиоксиданты могут быть прооксидантами при достаточной концентрации, что является одной из причин, по которой не стоит принимать слишком большое количество антиоксидантных добавок. Однако астаксантин не действует как прооксидант, даже если он присутствует в больших количествах.Астаксантин полезен для всего организмаДанные показывают, что астаксантин полезен для всего организма. Многочисленные исследования демонстрируют положительный эффект, который он оказывает на здоровье кожи и защиту от ультрафиолетовых лучей, повышая эластичность и уменьшая проявление мелких морщин. В отличие от местного солнцезащитного крема, астаксантин не блокирует ультрафиолетовые лучи, поэтому ваша кожа вырабатывает витамин D под воздействием бета-ультрафиолета.Эффект настолько мощный, что может защитить от облучения всего тела и развития ожоговой раны. Как бы эффективно он ни воздействовал на ткани, которые вы видите, астаксантин также оказывает значительное влияние на ваши внутренние органы и ткани.В одном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании у людей, которые принимали 12 миллиграммов (мг) астаксантина ежедневно в течение восьми недель, наблюдалось снижение уровня С-реактивного белка, маркера сердечных заболеваний, на 20,7%. В другом исследовании, опубликованном в Atherosclerosis, участники были случайным образом отобраны для приема плацебо или суточной дозы астаксантина в течение 12 недель по 6, 12 или 18 мг в день.До и после исследования у тех, кто принимал астаксантин, наблюдалось положительное воздействие на уровень триглицеридов и ЛПВП, который коррелировал с повышенным уровнем адипонектина, белка, который регулирует уровень глюкозы в жировой ткани. Астаксантин также является мощным средством профилактики и лечения возрастной дегенерации желтого пятна, которая является наиболее частой причиной слепоты у пожилых людей.В лабораторных исследованиях астаксантин демонстрирует способность защищать клетки сетчатки от окислительного стресса. Обзор литературы показывает, что астаксантин может быть эффективным в профилактике и лечении ряда заболеваний глаз, «включая диабетическую ретинопатию, возрастную дегенерацию желтого пятна, глаукому и катаракту».Исследования также изучали влияние астаксантина на рак. Доклинические противоопухолевые эффекты как in vivo, так и in vitro были продемонстрированы на различных моделях рака. Согласно исследованию, опубликованному в 2015 году, астаксантин:«… Оказывает свое антипролиферативное, антиапоптозное и антиинвазионное влияние через различные молекулы и пути, включая преобразователь сигнала и активатор транскрипции 3 (STAT3), ядерный фактор, усиливающий легкую каппа-цепь активированных В-клеток (NF-?B) и гамма-рецептор, активируемый пролифератором пероксисом (PPAR?). Следовательно, [астаксантин] имеет большие перспективы в качестве химиотерапевтического средства при раке».Антиоксидант успокаивает цитокиновую бурюСтепень преимуществ этого мощного антиоксиданта еще не выяснена. Во время недавней пандемии COVID-19 исследователи обнаружили, чтоесть возможность включить природный астаксантин в сочетании с другими методами лечения, чтобы принести пользу людям с COVID-19.Недавняя статья, опубликованная на веб-сайте исследовательской библиотеки SSRN, показала, что уникальная молекулярная структура астаксантина позволяет ему проникать через клеточные мембраны и гасить реактивные формы кислорода и свободные радикалы на внутреннем и внешнем слое мембраны. Это обеспечивает превосходную защиту от окислительного стресса. Ученые писали:«Клинически природный астаксантин продемонстрировал разнообразные преимущества при отличной безопасности и, как сообщается, он блокирует окислительное повреждение ДНК, снижает уровень С-реактивного белка (СРБ) и другие биомаркеры воспаления. В предыдущих исследованиях сообщалось, что природный астаксантин оказывает положительное влияние на уменьшение цитокинового шторма, острого повреждения легких, острого респираторного синдрома и т.д.Современные представления, основанные на накопленных доказательствах, позволяют предположить, что ТОРС-КоВ-2 индуцирует потенциальный усиленный воспалительный ответ на последствия ОПЛ [острое повреждение легких], ОРДС [острый респираторный дистресс-синдром] на опасное для жизни тяжелое последствие потенциального септического шока с повышенной экспрессией воспалительных генов наряду с неизбежными вторичными инфекциями, а не на увеличение вирусной нагрузки ......Ослабление цитокинового шторма путем нацеливания на ключевые этапы процесса может привести к улучшению результатов… Ши и др. предложили двухэтапный подход к потенциальному лечению пациентов с COVID-19: первая защитная фаза на основе иммунной защиты для несложных случаев COVID-19 и вторая фаза повреждения, вызванного воспалением, для пациентов с тяжелой формой заболевания».По мнению авторов, астаксантин может уникально подходить для задачи защиты клеток от ТОРС-КоВ-2. Ученые перечисляют несколько путей, которыми, как известно, работает астаксантин, которые могут эффективно подавлять цитокиновый шторм при тяжелой форме COVID-19. Они написали, что астаксантин:«… С его доказанной противовоспалительной и антиоксидантной активностью, подтвержденной многочисленными доклиническими и клиническими испытаниями, а также с его исключительным профилем безопасности, может быть одним из самых многообещающих кандидатов для испытания против COVID-19.В совокупности мы предполагаем, что применение астаксантина в качестве дополнительной меры противодействия при лечении COVID-19 может иметь двойное назначение как антиоксиданта, так и противовоспалительного соединения с благоприятным результатом снижения летальности и быстрого выздоровления…»Короче говоря, астаксантин отвечает множеству важных факторов, когда речь идет об улучшении состояния при COVID-19, включая регуляцию иммунного ответа и усиление как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Более подробную информацию вы найдете в моей статье «Астаксантин помогает смягчить цитокиновый шторм».