Здоровое сердце - основа защиты от старческого слабоумия

Исследование показало, что сохранения здоровья сердца может быть ключом к профилактике старческого слабоумия в пожилом возрасте. Но для этого определенные изменения в образе жизни нужно сделать уже сейчас.Чем более здоровой является сердечно-сосудистая система человека, тем ниже риск развития различных видов старческого слабоумия, включая и болезнь Альцгеймера. По словам авторов исследования, опубликованного журнала PLOS Medicine, изменения в образе жизни вроде регулярных физических нагрузок и здорового питания могут замедлить процесс затвердения или кальцификации артерий и предотвратить деменцию. И чем раньше человек произведет эти изменения, тем лучше.Исследование показало, что оценка артериальной гибкости в среднем возрасте является инструментом точного прогноза того, насколько сильно тому или иному человеку угрожает плохое здоровье мозга в следующие годы жизни. Такой вывод сделали ученые из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона, он основывается на наблюдениях за здоровьем 10 000 жителей Великобритании, продолжавшихся 36 лет.За счет регулярных физических нагрузок, здорового питания, отказа от курения и сокращения соли в рационе граждане старше 40 и 50 намного повышали шансы избавления от старческого слабоумия или задерживали его появления через несколько десятилетий. Наблюдения стартовали еще в 1985 году. Самой крупной артерией нашего организма является аорта, однако она теряет гибкость с возрастом. Оценка показателей этой гибкости в среднем возрасте и является точным инструментом предсказания здоровья мозга в пожилые годы, как показало исследование.