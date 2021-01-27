Почему стоит включить бананы в свой ежедневный рацион

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В этом фрукте содержится большое количество витаминов и полезных веществ, делая его незаменимым продуктом в ежедневном рационеСуществует множество фруктов и овощей, которые необходимо употреблять ежедневно, чтобы оставаться в форме и избегать болезней. Одним из таких фруктов является банан, и благодаря его многочисленным преимуществам вы можете есть его каждый день. Бананы полезно употреблять ежедневно - фото: из открытых источников Согласно исследованию, проведенному в Университете Алабамы, ежедневное употребление бананов может помочь предотвратить сердечные приступы и инсульты. Бананы содержат в себе очень полезные витамины. Из-за этого их стоит включить в свой ежедневный рацион. Итак, что полезного в бананах:1. Витамин В6 Бананы являются одним из лучших фруктовых источников витамина B6. Именно этот витамин помогает нашему организму вырабатывать красные кровяные тельца, удалять нежелательные химические вещества из печени и почек и поддерживать здоровье нервной системы.2. Марганец Один банан среднего размера обеспечивает примерно 13% вашей дневной потребности в марганце. Марганец влияет на обмен белков, углеводов и жиров, а также способствует снижению уровня сахара в крови.3. Калий Калий в банане помогает вашему телу поддерживать здоровое сердце и кровяное давление. Кроме того, в них мало натрия. Комбинация с низким содержанием натрия и высоким содержанием калия помогает контролировать высокое кровяное давление.4. Витамин С Бананы также богаты витамином С, который защищает ваше тело от повреждения клеток и тканей, помогает ему вырабатывать коллаген и поддерживает здоровье мозга, производя серотонин.