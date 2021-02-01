Диетолог Дюваль назвала неподходящие продукты для употребления на завтрак

Одним из самых неподходящих блюд для употребления на завтрак диетолог Анжелика Дюваль считает бутерброды из белого хлеба с колбасой.Дюваль рассказала в интервью, что на завтрак крайне важно употреблять продукты, насыщенные важными для поддержания хорошего здоровья микроэлементами, витаминами, минералами, белком.«Когда человек спит, организм восстанавливает все ресурсы. Поэтому с утра необходимо пополнять запасы энергии, потраченной на восстановление. Если завтрак содержит витамины и микроэлементы, то человек будет чувствовать себя хорошо в течение дня», - пояснила эксперт.Диетолог назвала неподходящие продукты для употребления на завтрак: практически не содержащий витаминов белый батон, колбасные изделия, а также продукты готового производства, содержащие сахар, дрожжи, консерванты, красители. Их переваривание станет для организма тяжелой нагрузкой, что может ослабить иммунитет, стать причиной плохого самочувствия, вялости, головных болей.Также Дюваль считает, что за завтраком лучше не пить кофе.«Любители утреннего кофе чаще склонны к проблемам с давлением. В течение дня они нередко чувствуют усталость, апатию, потому что кофе дает бодрость только на очень короткий промежуток времени», – предупредила специалист.Оптимальным продуктом для завтрака, по мнению диетолога, являются крупы, требующие относительно долгой варки. Два или три раза в неделю Дюваль посоветовала завтракать блюдами, богатыми белком.