Диетолог Бобровский: употреблять сыр нужно с осторожностью

По словам врача диетолога Андрея Бобровского употреблять сыр нужно с осторожностью – этот продукт способен вызывать зависимость.Бобровский рассказал в интервью, что сыр отличается содержанием разнообразных полезных элементы и может употребляться даже людьми, которым противопоказано молоко из-за имеющейся непереносимости лактозы.«Нужно только правильно подобрать сорт сыра», - заметил диетолог, подчеркнув, что употреблять его следует с осторожностью.Бобровский заметил, что, будучи во многом полезным (сыр – превосходный источник кальция), данный продукт отличается значительно более высоким содержанием насыщенных жиров. Их потребление ассоциируется с увеличением холестериновых отложений, повышающих риск сердечно-сосудистых патологий.«Сыр – хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в 10 раз больше насыщенного жира, чем в молоке», - указал эксперт.Еще одна причина, почему есть сыр нужно с осторожностью, – его высокая калорийность. По словам Бобровского, при равных количествах он может содержать в пять раз больше килокалорий, чем молоко.Помимо того, сыр относится к продуктам, легко вызывающим зависимость. Диетолог сказал, что, употребляя этот продукт,«не все люди могут вовремя остановиться».Учитывая жирность и калорийность сыра, такая привязанность к нему может иметь опасные для здоровья последствия. Тем, кто трепетно следит за фигурой, врач посоветовал выбирать твердые сорта – они быстрее насыщают.