Конфеты помогут идентифицировать зараженных коронавирусом

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Исследование Университета Огайо посвящено необычному методу скрининга на коронавирусную инфекцию. Известно, что минимум у 86% инфицированных отмечается потеря обоняния. Исходя из этого знания, ученые готовы провести эксперимент и доказать эффективность своего метода проверки на COVID-19.Они собираются использовать леденцы одного цвета, но разных вкусов. Идея в том, чтобы группу испытуемых попросить определить запах и вкус конфеты. Выполнять это задание требуется в ежедневном режиме на протяжении 90 дней. Результаты проверок фиксирует мобильное приложение. Если вдруг показатели не будут совпадать или сила воспринимаемого вкуса/запаха упадет, приложение известит о необходимости карантина и теста на коронавирус.Также будет оцениваться сладость и кислота конфеты. По словам ученых, данная методика позволяет получить данные о сенсорных системах, часто поражаемых вирусом. Так, когда человек нюхает конфету, активизируется ортоназальное обоняние, а когда кладет в рот, - ретроназальный компонент обонятельной системы.