Медики нашли связь между болезнями десен и тяжелым течением коронавируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Воспалительный процесс может ухудшать протекание COVID-19.Пародонтит – воспалительное заболевание десен – может быть связан с тяжелым течением COVID-19. Поэтому, если у вас есть такая проблема, визит к стоматологу спасет вашу жизнь.Как происходило исследованиеИсследование проводилось методом «случай-контроль» с использованием данных медицинских карт в больницах Катара. Ученые проанализировали данные 568 пациентов, у которых подтвердился COVID-19 в период с февраля по июль прошлого года. В этой группе 40 больным потребовалась госпитализация и искусственная вентиляция легких из-за осложнений.Авторы исследования собрали данные о заболеваниях десен у всех пациентов и выяснили, что у 45% из них были диагностированы различные воспаления.Как болезни десен влияют на течение коронавирусаПосле корректировки данных с учетом возраста, пола, веса и вредных привычек и хронических заболеваний, оказалось, что пациенты с проблемными деснами имеют более чем трехкратный риск осложнения при COVID-19.У таких пациентов в 4,5 раза больше шансов попасть на аппарат искусственной вентиляции легких и почти в 9 раз выше вероятность умереть. Кроме того, у пациентов с заболеваниями воспалительные маркеры в крови были значительно выше, чем у людей, которые не имеют таких проблем.Почему болезни десен влияют на течение коронавирусаПо мнению авторов исследования, это может указывать на то, что воспалительный процесс может ухудшать протекание COVID-19. Ученые предположили также, что бактериальноевоспаление в полости рта также может способствовать распространению коронавируса в организме.Именно поэтому врачи должны уделять повышенное внимание госпитализированным пациентам с заболеваниями десен и использовать пероральные антисептики, чтобы уменьшить риск распространения бактерий.