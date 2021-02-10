Идеальное детство не убережет от психических проблем

Часто предполагается, что трудное детство может привести к проблемам с психическим здоровьем в дальнейшем. Между тем новое исследование показало: счастливое и безопасное детство не всегда защищает ребенка от психических проблем в более позднем возрасте.Согласно исследованию, проведенному Университетом Южной Австралии в партнерстве с Университетом Канберры, как положительный, так и отрицательный опыт в детстве может во взрослом возрасте вылиться в повышенную тревожность или другие отклонения. Значит, статус психического здоровья определяется не только событиями раннего возраста.То есть ребенок, росший в атмосфере радости и счастья, может вырасти и иметь психическое расстройство. Хотя исследование подтвердило установку, что дети, которые сталкиваются с отрицательным опытом, нередко страдают от симптомов психических отклонений, включая депрессии, эксперты показали: что дети, выросшие в стабильной и благоприятной среде, также подвержены риску тревожных симптомов.«Конечно, есть некоторые недостающие факторы в понимании того, как детская среда и ранний жизненный опыт могут повлиять на психическое здоровье во взрослом возрасте. Мы подозреваем, что наши ожидания относительно окружающей среды и наша способность адаптироваться к различным сценариям, когда наши ожидания не оправдываются, могут влиять на то, как мы переживаем во взрослом возрасте неприятные моменты», - говорится в отчете специалистов.