У любителей кофе выявили значительные изменения мозга

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Ученые Базельского университета выяснили, что регулярное употребление кофеина изменяет серое вещество мозга, однако при этом эффект остается временным.В исследовании приняла участие группа из 20 здоровых людей, которые ежедневно пьют кофе. Экспериментаторы дали им таблетки кофеина (или плацебо) на два 10-дневных периода. В конце каждого периода оценивался объем серого вещества испытуемых с помощью сканирования мозга, а также определялось качество сна с помощью ЭЭГ.Несмотря на то, что сон в обеих группах был одинаковый, у участников, которые получали плацебо, объем серого вещества мозга был выше, чем у тех, кто употреблял кофеин. Разница была особенно заметна в правой медиальной височной доле, включая гиппокамп, отвечающий за консолидацию памяти. Хотя кофеин, по-видимому, уменьшает объем серого вещества, всего через 10 дней воздержания от кофе мозговые ткани у испытуемых восстановились.Ученые отмечают, что результаты работы не указывают на вредное воздействие кофе на мозг, однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить потенциальные изменения когнитивных способностей у любителей кофе.