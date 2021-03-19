Повысить продуктивность рабочего дня помогут микроперерывы

Если человек устал, он с большей вероятностью будет делать небольшие перерывы в работе. И это неплохо, ведь такие микроперерывы помогают справиться с утренней вялостью и лучше выполнять работу в течение дня. Речь идет о микроперерывах, которые представляют собой короткие, добровольные и импровизированные перерывы в течение рабочего дня. Это перекус, беседа с коллегой, растяжка или разгадывание кроссворда.Выводы были сделаны по итогам двух научных работ. В рамках первой работы 98 американцев заполняли два опросника в день в течение 10 рабочих дней подряд. Опросы проводились утром и в конце рабочего дня. В рамках второй работы 222 человек из Южной Кореи заполняли три опросника в день в течение пяти рабочих дней. Добровольцы заполняли анкеты утром, после обеда и в конце рабочего дня. Опросники были направлены на сбор данных о качестве сна, уровне утомляемости, а также о вовлеченности в работу и опыте на рабочем месте в день опроса.Так, в те дни, когда люди уже были утомленными, отмечалось больше микроперерывов. И такие перерывы помогли людям поддержать свой энергетический уровень. Это, в свою очередь, позволило более эффективно работать. По сути, микроперерывы помогают управлять своими энергетическими ресурсами, что особенно полезно в те дни, когда человек устал. Кроме того, исследователи обнаружили: люди с большей вероятностью делают микроперерывы, если чувствуют, что работодатель заботится о здоровье и благополучии своих сотрудников.