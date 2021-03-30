Найдена причина тромбов после использования AstraZeneca

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Европейские ученые обнаружили возможную причину появления смертельно опасных тромбов после применения вакцины от компании AstraZeneca. Прививка может запустить иммунную реакцию, в редких случаях приводящую к смертельно опасному побочному эффекту.Две независимых команды исследователей из Германии и Норвегии установили, что в редких случаях вакцина от AstraZeneca может заставить организм атаковать собственные тромбоциты, что приведет к развитию опасных для жизни тромбов. По мнению экспертов, сталкивающиеся с этими тромбами пациенты чаще страдают от тяжелых головных болей, проблем со зрением и головокружение в течении нескольких дней после получения вакцины. Это расстройство можно диагностировать с помощью простого анализа крови и быстро защитить человека от тромба за счёт антикоагулянтов.Следовательно, люди не должны боятся вакцинации, как полагают немецкие исследователи. Но министерство здравоохранения Норвегии использовало результаты этого же исследования для того, чтобы продлить запрет на применение вакцин от британской компании AstraZeneca вплоть до проведения новых тестов.Более десятка европейских стран приостановили вакцинацию данным препаратом на прошлой неделе после сообщений о редких тромбах у более чем 30 пациентов, прошедших через вакцинацию. Большинство из них были женщинами. Позже врачи установили, что они столкнулись с крайне редко встречающимся расстройством под названием тромбоз венозных синусов, при котором крупная вена в мозге блокируется. С этим расстройством сталкивается менее одного человека на 2 млн вакцинированных.