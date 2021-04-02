Опасный патоген на коже грозит преждевременной смертью, показала статистика
Оказалось, уровень смертности среди участников исследования без золотистого стафилококка составлял около 18%, а среди участников с устойчивым стафилококком уровень смертности составлял 36%. Как говорят американские ученые, этот патоген можно обнаружить на коже и в носу примерно трети населения.
Только в Штатах более 3 миллионов человек являются носителями стойкого стафилококка. И многие из них даже не подозревают об этом. В четверти случаев - на фоне ослабленного иммунитета или приема антибиотиков - данный патоген становится причиной развития смертельно опасной инфекции.
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