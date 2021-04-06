Необычный вариант йоги может сократить боль

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Йога смеха – относительно новое направление в йоге. Ученые из Стамбульского университета Сабахаттин Заим решили проверить, как йога смеха влияет на уровень бета-эндорфина в плазме, уровень боли и качество сна пациентов, находящихся на гемодиализе.Это рандомизированное контролируемое исследование было представлено в журнале Complementary Therapies in Clinical Practice. Работа проводилась с июля по октябрь 2018 г. В нее были включены 68 пациентов, получавших лечение на гемодиализе в двух разных центрах. Продолжительность йоги смеха составляла 30 минут, и в общей сложности проводилось 16 занятий два раза в неделю.После выполнения йоги смеха уровень боли у пациентов группы вмешательства значительно снизился, а качество их сна улучшилось. Не произошло значительных изменений в уровнях бета-эндорфина у пациентов. Однако йога смеха была эффективна в уменьшении боли и улучшении качества сна.