Должны ли яйца храниться в холодильнике?

Скоро Пасха! Что полезно знать о хранении яиц?Многие люди, покупая яйца в супермаркете, задаются одним вопросом: должны ли они храниться в холодильнике?Нужно ли хранить яйца в холодильнике? Ответ на вопрос: да и нет. Это зависит от того, как хранились яйца в супермаркете. Если на охлаждаемой полке, то не стоит надолго прерывать холодовую цепь – яйца дома также следует поместить в холодильник. Они очень плохо переносят резкий перепад температуры. На скорлупе образуется конденсат, который повреждает кутикулу (тонкую кожицу), облегчая проникновение в продукт микробов.Но если яйца в супермаркете хранились без охлаждения при комнатной температуре, то дома их также можно хранить аналогично, вне холодильника. В то же время важно, чтобы они не подвергались действию сильного тепла. Поэтому их не нужно держать на подоконнике, где светит солнце, или рядом с духовкой, которой вы часто пользуетесь. Лучше всего поместить их в темный кухонный шкаф. Мыть яйца перед хранением нельзя.Как долго могут храниться яйца? Период от даты закладки в упаковку до истечения срока годности составляет 28 дней. В течение первых 18 дней свежие яйца (строго немытые) обладают естественной защитой от микробов – эти дни они могут спокойно храниться без охлаждения. Некоторые блюда требуют использования только очень свежих яиц – для их приготовления нужно использовать продукт, который хранился не дольше указанного срока. Если дольше, то готовка должна предполагать значительную термическую обработку – например, такие яйца можно брать для выпечки.Сваренные вкрутую яйца с неповрежденной скорлупой можно хранить в холодильнике около двух недель.Как определить свежесть яйца? Если в стакане с водой оно опускается на дно, – значит, свежее. Если немного наклоняется, ему может быть до двух недель. Если удерживается на поверхности, – возможно, оно уже испорчено, такой продукт лучше не есть.