Как устранить неприятный запах обуви? Помогут чайные пакетики

Простой трюк с чайными пакетиками эффективно помогает решить проблему неприятного запаха обуви после долгой носки.С наступлением тепла наши ноги начинают потеть чаще обычного и оставляют неприятный запах внутри любимых туфлей или ботинок. Но существует очень простой способ, который помогает устранить отталкивающий «аромат» – все, что вам понадобится, это четыре неиспользованных сухих чайных пакетика.Что нужно сделать: вложить по два чайных пакетика в каждую половину обувной пары и дать ей постоять в прохладном и сухом месте 24 часа.Почему это работает? Неприятный затхлый запах ношенной обуви возникает из-за активности бактерий, стимулируемой влагой. Чайные пакетики действуют подобно абсорбенту: они вытягивают влагу из обуви, оставляя легкий свежий запах чая.