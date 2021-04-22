Врач советует привиться от COVID людям со слабым иммунитетом

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Аллерголог-иммунолог Гульмира Багдасарян посоветовала привиться от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом.Эксперт перечислила симптомы пониженного иммунитета, среди них — слабость, склонность к частым простудным заболеваниям, частые рецидивы имеющегося хронического заболевания, гнойничковые инфекции, которые часто обостряются, медленное заживление ран, царапин и частое повышение температуры.Она посоветовала сделать прививку людям со сниженным иммунитетом, так как у них коронавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме. При этом, вакцинироваться нужно в тот момент, когда основное хроническое заболевание находится в стадии ремиссии."У такого пациента меньше механизмов, защищающих его перед встречей с какой-либо неожиданной инфекцией. Иммунная система у него и так уже скомпрометирована тем, что он, допустим, часто простужается, часто болеет, то есть любую вирусную инфекцию подхватывает быстрее, чем здоровые люди. Поэтому он должен вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен"Она также отметила, что аллергики могут вакцинироваться, но при условии, что период аллергии у них закончился. Кроме того, перед и после вакцинации необходимо принимать антигистаминные препараты.