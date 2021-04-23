Российские учёные создали эффективную вакцину от аллергии на кошек

Российские исследователи приступили к фазе клинических испытаний новой вакцины, которая способна вылечить человека от аллергии на кошек. Такую информацию представил телеканал "360" со ссылкой на учёного Александра Караулова. По его словам, сейчас специалисты проводят последние подготовительные работы, чтобы начать тестировать препарат.Исследователь утверждает, что специалистам удалось создать полностью безопасную вакцину. В разработке также принимали участие и учёные из Венского медицинского университета. По их словам, препарат показал хорошую эффективность на животных, а также был замечен в противодействии гепатиту В."Завершаются последние подготовительные тесты конструируемой вакцины-кандидата. Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата", - отметил Караулов.