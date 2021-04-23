Российские учёные создали эффективную вакцину от аллергии на кошек
Исследователь утверждает, что специалистам удалось создать полностью безопасную вакцину. В разработке также принимали участие и учёные из Венского медицинского университета. По их словам, препарат показал хорошую эффективность на животных, а также был замечен в противодействии гепатиту В.
"Завершаются последние подготовительные тесты конструируемой вакцины-кандидата. Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата", - отметил Караулов.
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