Пить или не пить: действительно ли нам нужно 2 литра воды в день?

Некоторые люди считают, что пить меньше двух литров чистой воды в день – вредить здоровью, а других, наоборот, не заставишь выпить и стакан. Сколько же воды нужно пить в день, когда питьевой режим важно пересматривать и что будет, если не выпить те самые пресловутые 2 литра, мы спросили у реабилитолога, физического терапевта в области неврологии и ортопедии Даниила Якубовского.Зачем вообще пить воду и правда ли, что чем больше – тем лучше?Вода – основной метаболит организма, важный компонент обмена веществ, происходящего в теле человека. Вопрос, сколько человеку необходимо воды в сутки, рассматривается весьма часто. И данные весьма противоречивы: одни – за то, что обильное питье полезно для организма, другие – против. Вообще чрезмерно контролировать количество выпиваемой воды, то есть "указывать" организму, сколько ему надо пить, не полезно. Ведь баланс поступления и выведения жидкости из организма (кроме случаев сильного дефицита воды, например при обезвоживании) у здорового человека и так отрегулирован.А разве количество выпитой воды не влияет на качество ее усвоения?То, сколько вы выпьете, на факт, в каком количестве вода усвоится, не влияет. Вся выпитая человеком жидкость, а не только вода, усвоится.Если есть излишек жидкости, то она выведется из организма благодаря почкам и мочевому пузырю. Конечно, если эти органы работают нормально и человек полностью здоров.Часто можно услышать, что чрезмерное (или наоборот, недостаточное) употребление воды, не соответствующее климату, в котором человек живет, или его физическим нагрузкам, может вызвать проблемы. Конечно, всегда есть нюансы, поэтому питьевой режим должен соответствовать индивидуальным особенностям человека, его потребностям и темпу жизни.Так сколько же все-таки воды пить и нужно ли добавлять лимон?Если захотелось пить, то просто пейте, организму может быть достаточно всего пары глотков. Если чувствуете, что мало, – выпейте еще, сделайте снова несколько глотков, когда ощущение жажды вернется. Пить нужно часто и небольшими глотками, прислушиваясь что "говорит" организм, а не заливать воду в себя насильно. Хотите пить воду с лимоном – пейте, многие делают это из-за того, что лимон якобы улучшает метаболизм, помогает похудеть.Но в похудении главное не количество выпитой воды и добавки к ней, а коррекция потребляемой и высвобождаемой энергии. Поэтому если нет проблем с желудочно-кишечным трактом и лимон вам "заходит", то добавляйте. Главное – не заниматься самолечением, чтобы не навредить. Если в чем-то сомневаетесь, то всегда спросите у специалиста. Конечно, при определенных условиях – на тренировках, при соблюдении диеты, в жару – нам хочется пить больше, и это нормально. Важно прислушиваться к своим ощущениям.А как выработать свой собственный питьевой режим?Если правильность вашего питьевой режима вызывает сомнение (или его вообще нет), то начните с похода к семейному врачу. Посмотрите на спортсменов – они проходят массу тестов и обследований перед тренировками, корректируют план спортивных нагрузок, питания, и питьевого режима в том числе. Это хороший пример для подражания.То, что ваш друг или подруга действительно пьет по 2 литра в день и им нормально, не означает, что вам нужно столько же. Специалист выяснит, нет ли у вас состояний, требующих увеличения или, наоборот, уменьшения количества потребляемой воды.Но в некоторых случаях врачи все же советуют пить больше воды?Да, как уже сказано, при некоторых состояниях, например занятии профессиональным спортом, организм нуждается в большем количестве воды.Когда стоит пересмотреть свой питьевой режим и пить больше именно чистой воды:вы находитесь в сухом, экстремальном климате, к которому не привыкли (в путешествии, отпуске или резко наступила жара),ощущается сухость во рту, на губах, в глазах,ощущается усталость, головокружение,вы выпили много алкоголя, мучает похмелье,если есть диарея, рвота, чувствуете, что отравились,вы мало ходите в туалет "по-маленькому", то есть мочеиспускание меньше 4 раз в день,у вас моча темно-желтого цвета (это может быть симптомом недостатка воды в организме).Также помните, что любые изменения в мочеиспускании, признаки интоксикации (рвота, диарея) и подобное – это повод для обращения за врачебной помощью.Ранее мы писали, нужно ли пить теплую воду натощак.А еще не забывайте создавать хорошее настроение для себя и родных, радуя приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.