Современные методы лечения варикоза без операции

Это распространенная проблема.Варикозная болезнь, или варикоз вен нижних конечностей, – одно из наиболее распространённых заболеваний периферических сосудов, которое развивается в результате венозной недостаточности и несостоятельности клапанов вен.Такие изменения приводят к застою крови в поверхностных венах ног и формированию узлов, что является не только эстетической проблемой, но и может привести к серьезным осложнениям, тромбозу или тромбофлебиту. Модификация образа жизни и своевременное начало лечения позволяет устранить варикоз на ранней стадии без боли и последствий.Основные причины варикоза нижних конечностейМеханизм развития варикоза достаточно прост – в норме клапаны вен нижних конечностей обеспечивают ток крови только в одном направлении, от периферии к сердцу. В случае, если клапаны теряют свою эластичность, становятся несостоятельными и не обеспечивают полное закрытие, развивается обратный ток крови – рефлюкс. В результате этого образуется застой крови на разных уровнях вен и из переполненных сосудов кровь сбрасывается в коллатерали, другие поверхностные вены. Это приводит к флебиту – воспалению сосудистых стенок, что в сочетании с растяжением венозных стенок проявляется в виде варикозных узлов на ногах, преимущественно в подколенной зоне и в области икроножной мышцы.Хроническому застою крови способствуют такие факторы, как: беременность, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, ежедневная сидячая работа или длительное пребывание стоя. Чрезмерная физическая нагрузка также может привести к венозной недостаточности, особенно у лиц с нарушением обмена веществ и склонностью к отекам.Наследственность также играет роль – семейная предрасположенность к варикозу чаще наблюдается у женщин, однако в возрасте 30-50 лет данное заболевание может быть диагностировано и у мужчин.Как выявить варикоз на ранней стадии?Визуальные изменения кожи нижних конечностей свидетельствуют о более активной стадии заболевания. Однако существует ряд симптомов венозной недостаточности, которые можно заметить намного раньше. К ним относятся:тяжесть в ногах и ощущение распирания в икрах;сосудистые звездочки и точечное покраснение кожи ног;отечность ступней, пальцев и голеней;локальные изменения кожи, покраснение;уплотнение вен, визуальное изменение формы или размера.Данные симптомы являются признаком начальных стадий хронической венозной недостаточности, и при отсутствии лечения могут привести к образованию плотных варикозных узлов под кожей. Нарушение микроциркуляции крови и снижение тонуса сосудистых стенок способствуют появлению участков гиперпигментации кожи, сухости и зуда. Впоследствии это может привести к образованию язв и ран. Помимо внешних изменений, ухудшается трофика тканей, что приводит к плохой переносимости физической активности, боли при ходьбе.Современные методы обследования и лечения варикозаЖалобы и клиническая картина варикоза достаточно типична. Врач-хирург или флеболог ставят предположительный диагноз на основании жалоб пациента, после чего будут назначены дополнительные методы обследования:УЗИ вен нижних конечностей с допплером для оценки стадии венозной недостаточности. Ультразвуковое исследование позволяет не только оценить состоятельность кровотока, но и увидеть направление и скорость кровообращения.Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей. Данный метод используется для более подробного изучения состояния пациента, измерения диаметра изменённых вен и их проходимости, оценки клапанов вен.Флебография – рентгенконтрастное исследование, в отличие от УЗИ и дуплексного сканирования, является мини-инвазивной процедурой, которую проводят в условиях специальной диагностической операционной. Пациенту вводят контрастное вещество внутривенно, после чего делают серию рентген-снимков вен.Дополнительные методы обследования для оценки общего состояния и исключения эндокринной патологии, заболеваний сердца и почек.Современные методы лечения варикозаТерапия венозной недостаточности на начальной стадии направлена на устранение отечности и улучшение кровотока для предупреждения дальнейших изменений. Показано пациентам, у которых во время осмотра и пальпации не определяются варикозно расширенные вены нижних конечностей, однако беспокоит тяжесть в ногах и отечность в конце дня. Лечение включает:щадящую ежедневную физическую активность, ЛФК или физиотерапию;ношение компрессионного белья;флеботоники – средства для улучшения венозного тонуса и нормализации кровотока.В случае выявления пораженных подкожных вен, рекомендовано их удаление. Современные методы лечения позволяют устранить варикозные узлы без надрезов и боли. Достаточно условий процедурного кабинета или мини-операционной и местной анестезии. Длительность процедуры в среднем составляет 30-60 минут. В настоящее время удаление вен может быть проведено такими методами:Склерозирование подкожных вен при помощи локального введения препарата-склерозанта в вены. Это приводит к «запаиванию» пораженных сосудов, которые через некоторое время трансформируются в соединительную ткань и рассасываются.Лазерная коагуляция, во время которой через небольшие надрезы вводят лазерный излучатель для нагревания варикозных вен. Впоследствии эти сосуды также превращаются в соединительную ткань и выключаются из кровотока.Радиочастотная абляция, подобно действию лазера, воздействует на вены, нагревая их. Однако, в данном случае используется электрический ток для воздействия на проблемные сосуды.Малоинвазивное удаление варикозных вен, которое, в отличие от операции, не требует разрезов. Во время процедуры в измененные сосуды вводится наконечник, который имеет крючки для извлечения вены.Неоспоримое преимущество данных методов лечения – быстрое восстановление без боли, шрамов и рубцов.