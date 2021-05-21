Гематоген и другие: Мясников назвал продукты, которые не стоит считать полезными

Александр Мясников объяснил, почему не стоит считать априори полезным продуктом гематоген или апельсиновый сок.Доктор Мясников назвал в телеэфире продукты, которые не стоит считать полезными. Говоря о гематогене, он дал понять, что употреблять продукт как полезный для крови – это большая ошибка. Гематоген, по словам медика, уже давно не содержит компонентов крови или железо – и«сейчас в батончиках нет ничего, кроме жира и сахара».Также нужно быть осторожнее с апельсиновым соком. Многие убежденно назовут его полезным, ведь он полон витамина С, а также содержит кальций. Но в то же время он может неблагоприятно влиять на риски гипергликемии, инсулинорезистентности, поскольку содержит много сахара.Помимо того, Мясников советует отказаться как от неполезной манной каши. Отличаясь высоким содержанием крахмала, она вызывает резкие колебания уровня сахара в крови из-за его увеличения. Подобные скачки усиливают подверженность метаболическим нарушениям, инсулинорезистентности, ожирению.