Ученые раскрыли детали мутации коронавируса
Ученые, чье исследование опубликовано в журнале Science, использовали методы структурной биологии для картирования с высоким разрешением. Они проверили, как важные классы нейтрализующих антител связываются с исходным пандемическим штаммом SARS-CoV-2 и как этот процесс нарушается мутациями, обнаруженными в бразильском, британском, южноафриканском и индийском вариантах.
Исследование подчеркивает, что некоторые из этих мутаций сгруппированы в одном месте, известном как «место связывания рецептора», на белке-шипе вируса. Другие части рецепторсвязывающего домена не затрагиваются.
«Смысл этого исследования заключается в том, что при разработке вакцин нового поколения и терапии антителами мы должны уделить больше внимания другим уязвимым участкам вируса, которые не поддаются мутации», - рассказывает ведущий автор исследования, доктор Мэн Юань.
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