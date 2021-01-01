Ученые вычислили, в какое время диабетикам стоит заниматься спортом
Оказалось, утренние и вечерние тренировки улучшали состояние кардио-респираторной системы, а занятия поздним вечером снижали уровень глюкозы в течение ночи. В рамках исследования добровольцев разбили на группы, в зависимости от времени тренировок - утро, вечер или отсутствие занятий (контрольная группа).
Вне зависимости от времени суток, тренировки улучшали состояние кардио-респираторной системы. Но, с точки зрения снижения сахара ночью, идеально работали поздние тренировки. По мнению ученых, это важное открытие для лиц с диабетом 2-го типа, ведь они часто страдают от скачков сахара именно ночью.
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