Ученые вычислили, в какое время диабетикам стоит заниматься спортом

Австралийский католический университет советует посещать спортзал поздним вечером для максимального ускорения метаболизма и снижения показателей сахара в ночное время. В рамках исследования ученые проанализировали обменные процессы у 24 мужчин с лишним весом, повышенным риском развития диабета 2-го типа и потреблявших жирные продукты.Оказалось, утренние и вечерние тренировки улучшали состояние кардио-респираторной системы, а занятия поздним вечером снижали уровень глюкозы в течение ночи. В рамках исследования добровольцев разбили на группы, в зависимости от времени тренировок - утро, вечер или отсутствие занятий (контрольная группа).Вне зависимости от времени суток, тренировки улучшали состояние кардио-респираторной системы. Но, с точки зрения снижения сахара ночью, идеально работали поздние тренировки. По мнению ученых, это важное открытие для лиц с диабетом 2-го типа, ведь они часто страдают от скачков сахара именно ночью.