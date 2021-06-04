Шесть способов улучшить свое психическое здоровье

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От стресса и подавленности можно избавиться самостоятельноВ современном мире много людей постоянно борются со стрессом и подавленностью, поскольку темпы и требования жизни возрастают. Здесь очень важно научиться контролировать свое состояние и знать, как самостоятельно можно улучшить свое психическое здоровье. Мы пообщались с врачом-психологом Ольгой Мирошниковой и выяснили, какие 7 способов улучшат ваше психическое здоровье и самочувствие.1. Регулярно тренируйтесьХорошо известно, что физические упражнения важны для поддержания здоровья нашего тела, но знаете ли вы, что физические упражнения также важны для психического здоровья? Исследования показывают, что у людей, которые регулярно занимаются спортом, снижается риск развития психических заболеваний и улучшается эмоциональное состояние.Как это происходит? Физическая активность помогает лучше спать, а хороший сон помогает регулировать ваши эмоции. Также она способствует выбросу эндорфинов, «гормонов счастья», улучшаются настроение, внимание и память.Поддержание физической активности не обязательно означает тренировку в тренажерном зале, это может быть просто прогулка в парке. Эксперты советуют физические упражнения длительностью от 20 до 30 минут как минимум пять дней в неделю.2. Практика майндфулнессЧеловек контролирует все, что происходит с ним в данный момент, воспитывая в себе спокойствие и уравновешенность, умение не концентрироваться на беспокойстве, проблемах или негативных суждениях.Что дает практика майндфулнесс:уменьшает стресс, депрессию и тревогу;укрепляет стрессоустойчивость;вселяет умиротворенность и внутреннее спокойствие;приносит общее чувство благополучия и удовлетворенности жизнью.3. Придерживайтесь принципов здорового питанияТо, что мы едим, влияет на то, как мы себя чувствуем. Все виды пищевых продуктов могут оказывать как кратковременное, так и длительное воздействие на ваше психическое здоровье. Наше тело нуждается в комплексе питательных веществ, чтобы нормально функционировать, поэтому обеспечение правильного питания жизненно важно для умственного развития и здоровья.Здоровая диета – это:разнообразие свежих овощей и фруктов;орехи и семена;рыба;регулярное потребление воды – 6-8 стаканов в день;молочные продукты;зерновые и сложные углеводы, такие как бобы, чечевица, тыква и т. д.;ограничение потребления кофеина и сахара.4. Следите за количеством выпитого алкоголяМногие люди, которые злоупотребляют алкоголем (или другими веществами), обычно делают это, чтобы поднять себе настроение. Но алкоголь не решает наших проблем. Есть много здоровых способов справиться со сложными чувствами, в том числе и перечисленные выше. Хотя, к примеру, употребление бокала сухого красного вина в день полезно для здоровья.5. Практика self-compassion, или самосостраданияСамосострадание – это способ более доброжелательного отношения к себе, и, как показывают исследования, оно делает нас счастливее и улучшает общее эмоциональное самочувствие. Кристин Нефф, исследователь self-compassion, говорит что это умение заботиться о себе так же, как мы бы заботились о близком друге, которому больно, сложно или непросто в данный момент.6. Сохраняйте общениеМы, люди, социальные существа. Мы стремимся чувствовать связь и поддержку окружения. Исследования показали, что социальная связь – жизненно важный ключ к хорошему психическому здоровью. Старайтесь регулярно общаться с близкими вам людьми.7. Делайте то, что любитеУделите немного времени каждый день, чтобы заниматься любимым делом и просто получать удовольствие. Это может быть увлечение музыкой, искусством, садоводством, поход или катание на велосипеде. Может – просто выпить чашку чая. Найдите время, чтобы просто наслаждаться жизнью и немного забыть обо всех своих заботах.