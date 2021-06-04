Четыре скрытых симптома инфекции почек, которые нельзя игнорировать
Однако если не игнорировать ранние признаки инфекции, проблему можно обнаружить гораздо быстрее
Кровь в моче
Подавляющая часть почечных болезней начинается с бактерий, которые попадают в организм через мочевыводящие пути. Если уровень эритроцитов в моче повышен или появилась кровь при мочеиспускании, нужно немедленно проконсультироваться с врачом.
Боль в спине
Неочевидный, но один из самых частых симптомов инфекции почек. Пораженный инфекцией орган начинает увеличиваться в размере и надавливать на нервные окончания, из-за чего и возникают болевые ощущения в области спины.
Учащенные позывы к мочеиспусканию
При инфицировании ткани мочевого пузыря раздражаются, пузырь сжимается чаще, и из-за этого возникают частые позывы к мочеиспусканию.
Боль при мочеиспускании
Инфекция почек приводит к тому, что воспалительный процесс затрагивает помимо прочего уретру. Боль во время справления нужды может сигнализировать о начинающейся или развивающейся инфекции почек.
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