Четыре скрытых симптома инфекции почек, которые нельзя игнорировать

Большая часть инфекционных заболеваний почек протекает бессимптомно. Как правило, серьезный дискомфорт начинает проявляться лишь тогда, когда почки уже сильно поражены, и пациенту требуется сложное и длительное лечение.Однако если не игнорировать ранние признаки инфекции, проблему можно обнаружить гораздо быстрееКровь в мочеПодавляющая часть почечных болезней начинается с бактерий, которые попадают в организм через мочевыводящие пути. Если уровень эритроцитов в моче повышен или появилась кровь при мочеиспускании, нужно немедленно проконсультироваться с врачом.Боль в спинеНеочевидный, но один из самых частых симптомов инфекции почек. Пораженный инфекцией орган начинает увеличиваться в размере и надавливать на нервные окончания, из-за чего и возникают болевые ощущения в области спины.Учащенные позывы к мочеиспусканиюПри инфицировании ткани мочевого пузыря раздражаются, пузырь сжимается чаще, и из-за этого возникают частые позывы к мочеиспусканию.Боль при мочеиспусканииИнфекция почек приводит к тому, что воспалительный процесс затрагивает помимо прочего уретру. Боль во время справления нужды может сигнализировать о начинающейся или развивающейся инфекции почек.