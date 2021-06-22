По старческому маразму ударят белком

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Повышение уровня специфического белка в клетках крови может задержать появление симптомов болезни Альцгеймера. И это достигается за счёт сведения до минимума уровня кислородного голодания в мозге, как показало исследование на лабораторных мышах.Белок в красных клетках крови обладает способностью предотвращать старение мозга, как предполагает исследование. Опыты с лабораторными мышами, проводимые учеными из Университета Техаса показали, что мыши, в мозге которых отсутствовал белок под названием ADORA2B, более часто сталкивались со снижением когнитивных способностей мозга по мере старения. А у грызунов с высоким уровнем ADORA2B процесс снижения памяти замедлялся.Если эти выводы будут подтверждены в ходе экспериментов с участием людей, то данный белок может быть положен в основу лекарств от болезни Альцгеймера и других разновидностей старческого слабоумия, ныне считающегося неизлечимым. По мере роста продолжительности жизни населения нашей планеты всё большее количество пожилых людей сталкиваются с этим коварным недугом.Важно вовремя заметить, являются ли проблемы с памятью следствием старения или тяжелой болезни. Обычно старческое слабоумие на поздних стадиях лишает пожилых людей способности выполнять повседневные дела и жить независимо. К примеру, они уже не могут одеваться, пользоваться туалетом и самостоятельно принимать пищу. Болезнь очень распространена, но до сих пор весьма посредственно понимается наукой.