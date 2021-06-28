Ученые рассказали, как людям с мигренью вести нормальную жизнь
Авторы проекта отмечают, что на изучение жизни людей, которые страдают от приступов мигрени, ушло десять лет. В рамках научной работы анализировались в том числе и такие факторы, как последствия мигрени для ментального здоровья — предполагается, что недуг может провоцировать тревожные и депрессивные расстройства.
"Мы изучили состояние более двух тысяч жителей Канады, которые живут с мигренью. Анализ данных показал, что для сохранения психического здоровья при жизни с мигренью нужно придерживаться некоторых правил. Например, пациенты с мигренью особенно зависят от стабильного чувства счастья и удовлетворения, а также нуждаются в отсутствии хронического стресса", — говорят авторы научной работы.
Исследование показало, что если в окружении пациента с мигренью присутствует хотя бы один человек, которому тот полностью доверяет, то вероятность здоровой жизни увеличивается в четыре раза. Кроме того, люди с мигренью, которые находят поддержку в духовных и религиозных практиках, получают существенный бонус к шансам на здоровую жизнь.
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