Кардиолог Беневская: некоторым людям контрастный душ грозит инсультом

При контрастном воздействии охлаждающей тело воды у некоторых людей повышается риск инсульта или инфаркта.

В интервью врача кардиолога, терапевта и ученого Марии Беневской прозвучало мнение о том, что

«прием контрастного душа может вызвать инсульт или сердечный приступ у людей с заболеванием сосудов».

По словам Беневской, у людей, имеющих хронические патологии сердечно-сосудистой системы, обливание холодной водой на контрасте с теплой может спровоцировать «резкий спазм сосудов».

Также кардиолог заметила, что в жаркую погоду даже здоровые люди не должны принимать душ или обливаться водой очень низкой температуры. Тем, кто хочет приучить себя к закаливанию посредством контрастного душа, Беневская посоветовала тренироваться организм так, чтобы он привыкал к снижению температуры воды, используемой для обливания, строго постепенно.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Кардиология

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