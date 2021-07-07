Диетолог Разумовская назвала способы похудеть без спорта

По словам эксперта, одним из способов, позволяющих похудеть без занятий спортом, является сон достаточной продолжительности.В интервью диетолога Татьяны Разумовской были названы способы, помогающие сбросить вес без дополнительных нагрузок в виде спорта. В частности, тем, кто хочет стать стройнее, врач посоветовала нормально высыпаться. По словам Разумовской,«при недосыпе растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод и приводят к перееданию, увеличению абдоминального жира в области живота».Еще один способ – употреблять достаточное количество клетчатки. Она медленно обрабатывается пищеварительной системой, что способствует нормализации уровней холестерина, а также сахара в крови, не вызывает сильно выраженных ощущений голода. Совет Разумовской тем, кто намерен похудеть: ежедневно следует съедать до 40 граммов клетчатки.Помимо того, для процесса похудения важно употреблять в пищу белок, подчеркивает диетолог.«От 1,2 до 1,5 грамма белка на килограмм веса – это могут быть молочные продукты, мясо, рыба и морепродукты, яйца, орехи, бобовые, соя», - поделилась Разумовская.