Ученые обнаружили предвестники инсульта, которые появляются за 10 лет

У пациентов с инсультом за много лет до его развития когнитивные способности начинают снижаться быстрее, чем у других людей. Это показало исследование, которое опубликовано в Neurology Neurosurgery & Psychiatry.Снижение когнитивных способностей и ухудшение способностей выполнять рутинные ежедневные действия часто появляются после инсульта. Они – следствие физиологических изменений, которые связаны с этой болезнью. Новое исследование показывает, что историю нарушения когнитивного здоровья инсультных пациентов можно отследить на много лет назад.В новом исследовании ученые наблюдали за 14712 участниками, которые были старше 45 лет, в среднем в течение 12,5 лет. Их когнитивные способности периодически проверяли при помощи различных тестов. Они включали определение состояния памяти, беглости речи, скорости реакции, координации движений рук. Также авторы исследования оценили, как хорошо справляются участники с ежедневными делами: стиркой, уборкой, одеванием, приемом пищи, а также насколько хорошо они следят за своими финансовыми делами.Ученые обнаружили, что у людей, у которых в течение периода наблюдения развился инсульт, еще за 10 лет до него показатели когнитивного здоровья выразительно отличались от показателей людей, у которых инсульта не было.Наиболее ранними были изменения в показателях теста Струпа. Их снижение у будущих инсультников начинало наблюдаться за 10 лет до инсульта, оно становилось полностью очевидным за 6 лет. Этот тест основан на феномене задержки реакции на слова, которые написаны в тексте другим цветом. С его помощью оценивают когнитивную гибкость.Явные ранние изменения наблюдались и при использовании Краткой шкалы оценки психического статуса (за 8 лет до инсульта). Различия в том, как люди справляются с различными рутинными делами проявлялись не так рано – примерно за два-три года до инсульта.Более половины людей, у которых развился инсульт, были женщинами (60%). Снижение когнитивных способностей ученые чаще наблюдали у носителей гена APOE (считается, что он играет важную роль в развитии болезни Альцгеймера) и люди с низким уровнем образования.Ученые подчеркивают, что это было наблюдательное исследование, поэтому оно не говорит о том, что когнитивные нарушения – причина инсульта.«Наши данные демонстрируют, что будущие инсультные пациенты начинают отличаться от остальных еще за 10 лет до инсульта. Это говорит о том, что люди с когнитивными и функциональными отклонениями имеют повышенный риск развития инсульта», пишут ученые.Авторы исследования указывают, что когнитивные отклонения за многие годы до инсульта говорят о том, что повреждения головного мозга перед этим событием накапливаются в течение долгого времени. К таким повреждениям относят поражение мелких сосудов мозга, дегенерация нервной ткани и воспаление.