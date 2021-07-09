Двенадцать шагов для тех, кто хочет бросить курить hronika.info

Двенадцать шагов для тех, кто хочет бросить курить.Что такое никотиновая зависимость и как с ней бороться.О том, как бросить курить, ежедневно задумываются десятки тысяч человек. Однако, лишь единицы из них расстаются с этой привычкой раз и навсегда.В этой статье представлена пошаговая и очень подробная инструкция, которая поможет бросить курить каждому, кто этого захочет. Чтобы Вы точно достигли цели, давайте начнем по-порядку: сперва узнаем, почему никотиновая зависимость настолько сильна, каковы её причины, и перейдём к главному — как бросить курить раз и навсегда.ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ?Главная опасность курения заключается в том, что привыкание происходит постепенно и совершенно незаметно для начинающего курильщика. Являясь стимулятором, никотин провоцирует выброс адреналина, дофамина и эндорфинов. На человека он действует, подобно кофеину, но механизмы воздействия отличаются.Человек, не считающий себя курильщиком, может периодически выкуривать сигарету, чтобы успокоиться или сосредоточиться на работе. А поскольку вкус дыма не вызывает у него восторга, он абсолютно уверен, что не станет курильщиком. Он спокойно «использует» сигареты в собственных интересах, не чувствуя, как медленно но неотвратимо формируется зависимость.Существует две взаимодополняющие формы зависимости:Физическая. Доза никотина вызывает сильный выброс гормонов и эндорфинов, но в остальное время их выработка снижается. Человек всё чаще пребывает в угнетенном состоянии, но очередная сигарета улучшает его самочувствие. Он уже попал в никотиновую ловушку, но не осознаёт этого.Психологическая. Испытав облегчение после выкуренной сигареты, будущий курильщик уже думает и даже мечтает о следующей. В его восприятии формируется четкая причинно-следственная связь: покурил – стало лучше. Поэтому для подсознания сигареты превращаются в такую же необходимость, как еда и вода.Многочисленные исследования показывают, что психологическая зависимость гораздо сильнее физической. Любой человек способен справиться с дискомфортом, когда уверен, что это необходимо. Но мысль о том, чтобы навсегда отказаться от сигарет, вызывает у курильщика страх, панику и… желание немедленно покурить.Психологическая зависимость усиливается такими факторами как:Курящее окружение. Человек подсознательно стремится соответствовать коллективу, чтобы не потерять контакт с окружающими. Да и как бросить курить, если рядом постоянно кто-то с сигаретой?Демонстрация собственной независимости. Не только дети курением пытаются доказать, что они «взрослые». Тридцатилетний человек может демонстрировать, что «несмотря на вредность, сам решает, чем травиться».Стресс. Напряженные ситуации возникают у всех, и многим кажется, что сигарета помогает справиться с ними. Это важнейший фактор психологической зависимости – человек боится, что потеряет мощное «успокоительное», если бросит курить.Самоуверенность. Многие, став курильщиками, годами сохраняют уверенность, что не курят.Скука. Одним сигарета помогает расслабиться и успокоиться, другим – скоротать время или справиться со скукой.Разобравшись с основными факторами и причинами возникновения зависимости, перейдём к самому важному – избавлению от неё.КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ: 12 ШАГОВПрактика показывает, что идеальный способ – резко прекратить любые поступления никотина в организм (даже из пластырей, леденцов и жвачек) и твердо настроиться на отказ от сигарет навсегда. Но сказать проще, чем сделать. Поэтому рассмотрим способ, состоящий из 11 шагов:1. ПРИНЯТЬ ТВЕРДОЕ РЕШЕНИЕВы прекрасно знаете, что это вам нужно. В жизни вообще не существует ситуаций, в которых нельзя было бы обойтись без сигареты. Но курильщика пугает мысль, что в трудную минуту он не сможет «успокоиться». К счастью, через несколько месяцев с момента отказа от курения подобные мысли кажутся исключительной глупостью. Поэтому первый шаг – твердое решение бросить курить навсегда. Да, сперва будет трудновато преодолеть зависимость. Но, поверьте, награда — свободная и здоровая жизнь без курения, стоит того, чтобы немного потерпеть.2. ОСОЗНАТЬ ПОЛЬЗУ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯПеречислять положительные стороны отказа от курения можно долго: здоровье, приятная внешность, сэкономленные деньги и время, личная свобода и прочее. Курящий человек – заложник собственной привычки. Ему неуютно в общественных местах, где запрещено курение, сложно дождаться окончания фильма в кинотеатре (некурящий даже не поймёт подобных сложностей). Любое обоснование «пользы» курения – паническая попытка курильщика оправдать собственные страхи и банальную слабость духа.3. СОСТАВИТЬ СПИСОК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙСписки в стиле «Как улучшится моя жизнь, когда я брошу курить» неплохо мотивируют. Сейчас пришло время и Вам такой составить. Не забудьте записать следующие пункты:Исчезнет кашель курильщика. Все люди иногда кашляют. Курильщики делают это постоянно. У здорового человека кашель курильщика практически полностью исчезает через 3 недели с момента последней сигареты.Исчезнет одышка. Даже молодому курильщику сложно подняться по лестнице, не запыхавшись. Но как только вы бросите курить, легкие начнут очищаться, постепенно восстанавливая работоспособность. Первые улучшения также будут заметны через 3 недели.Снизится риск онкологических заболеваний. Табачный дым содержит массу канцерогенов, способных вызвать рак не только легких, но и гортани, пищевода, мочевого пузыря, простаты у мужчин и молочной железы у женщин.Снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний. Данная категория заболеваний – главная причина смертности в мире. А сигареты – одна из главных причин ранних проблем с сердцем и сосудами.Улучшится качество кожи. Большинство бывших курильщиков отмечают, что их лицо заметно посвежело после отказа от курения, а руки стали менее морщинистыми.Дольше сохранится потенция. У курильщиков серьезные проблемы с потенцией начинаются уже в 40 лет (услышав это, они начинают бурно возражать). К женщинам сказанное тоже относится – никотин губительно влияет на их репродуктивную систему и либидо.Снизится риск потери зрения. Макулодистрофия – опасное возрастное заболевание, приводящее к дегенерации сетчатки глаза и значительному ослаблению зрения. У курильщиков вероятность столкнуться с данным заболеванием после 55 лет в 3 раза выше.Ослабеют или прекратятся приступы изжоги. Обычно люди связывают изжогу с едой. Но курение – одна из главных причин её возникновения.4. ПОНЯТЬ, ЧТО КУРЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНОНикто не начинает курить с определенной целью, ведь курение не имеет практической пользы. Однако у «состоявшихся» курильщиков существует убеждение, что это помогает расслабиться, успокоиться, настроиться на работу. Но посмотрите на некурящих людей. Они счастливы и независимы, прекрасно контролируют эмоции, а когда им скучно – находят полезное занятие.Курильщик способен придумать сотни аргументов в пользу курения. Но они нужны лишь для оправдания собственной слабости. Курение может привести к множеству негативных последствий, но никогда не принесёт пользы. Оно бесполезно. Чтобы признать это, необходимо набраться смелости, но только так можно бросить курить навсегда.5. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАХАГодами курильщик убеждает себя, что сигареты помогают справляться со сложными ситуациями, расслабляться и концентрироваться. Поэтому мысль об отказе от курения пугает его. Действительно, как же потом справляться с проблемами, если нельзя будет достать сигарету, щелкнуть зажигалкой и вдумчиво затянуться?Именно страх заставляет многих людей «ломаться» спустя 2-3 недели полного отказа от курения. Физическая зависимость практически полностью исчезает, но психологическая заставляет человека искать оправдания и причины (или видеть «знаки судьбы»), чтобы позволить себе закурить. И причина находится – страх перед будущим без сигарет. Избавьтесь от него и регулярно напоминайте себе, что данные переживания абсолютно беспочвенны.6. НАЗНАЧИТЬ «ДЕНЬ ИКС» ЗАРАНЕЕОткладывать «на понедельник» – не лучшая тактика в большинстве задач. Но в данном деле моральная подготовка крайне важна. Поэтому определите заранее день, когда выкурите последнюю сигарету и выбросите все атрибуты курильщика в урну. Разумеется, срок должен быть разумным (несколько дней или недель – судите по собственной моральной готовности).Не нужно уменьшать количество выкуриваемых сигарет или переходить на «лёгкую» марку. Подобная тактика в большинстве случаев приводит к поражению (она называется «рубить хвост по кусочку»). Лучше продолжать жить в обычном режиме, твердо зная, что приближается «День Икс», в который Вы бросите курить навсегда.7. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ШАГКогда наступил «день икс» — тот самый день, когда Вы пообещали себе бросить курить, необходимо воплотить это в жизнь. Просто не будет. Когда Вы проснетесь утром в этот день, появится привычное разрушающее желание «затянуться», с которым нужно будет бороться ещё не раз. Возможно, это будет одним из самых сложных поединков в Вашей жизни — победить самого себя. Но, несомненно, это будет одной из важнейших Ваших побед.8. ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОВОКАЦИЙУ курильщиков со стажем вырабатываются психологические триггеры на определенные ситуации. Продумайте заранее, какие события заставляют вас закурить, и решите, как будете действовать в будущем. Выбросите всё, что связано непосредственно с курением: пепельницу, зажигалку и прочее (если дорогую зажигалку жалко выбросить – подарите приятелю). Если случайно найдёте пачку сигарет в кармане пиджака или бардачке машины – выбрасывайте незамедлительно (даже если внутренний голос будет нашёптывать, что это знак, и одну сигаретку можно).9. ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМНикотиновые леденцы, пластырь и прочие заменители бесполезны. Лучший способ отвлечься от навязчивых мыслей о курении – физические упражнения. Проще всего начать с утренних или вечерних пробежек, поскольку они не требуют значительных усилий и подготовки, а бегать можно в любом комфортном темпе.Со временем можно расширить диапазон спортивных увлечений, записавшись в бассейн или тренажерный зал. Оплатив абонемент на 3 или 6 месяцев вперёд, вы не только сэкономите, но и гарантируете себе серьезную мотивацию продолжать занятия. Помните, что спорт способен сильно ускорить восстановление организма бывшего курильщика.10. НАЙТИ ПОЛЕЗНУЮ ЗАМЕНУМожно поощрить себя некоторым количеством сладостей. Но помните, что в первые 3 месяца отказа от курения бывшие курильщики активно набирают вес, и вкусные пирожные способны заметно ускорить данный процесс. Лучше выбрать небольшие леденцы с сильным вкусом. Отличный вариант – поставить рядом с рабочим местом вазу с орешками и свежими (или сушеными) фруктами, порезанными на дольки.11. ПРИДУМАТЬ, КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С ПОРЫВАМИСправиться со спонтанным желанием закурить непросто. Поэтому необходимо продумать заранее, как действовать при возникновении подобных порывов. Обычно достаточно продержаться минуты 3, после этого приходит осознание, что совершать данную глупость недопустимо. Можно подойти к окну, рассмотреть город, подышать глубокой грудью. Можно сделать пару подходов отжиманий от пола или других физических упражнений (если обстановка позволяет).12. ГОРДИТЬСЯ!Бросить курить – сильный волевой поступок. Одержав победу в борьбе с зависимостью, вы получаете право гордиться собой и даже хвастаться данным достижением. Поверьте, никто не осудит. И обязательно рассказывайте о достижении знакомым курильщикам – это отличная мотивация. Вполне возможно, кто-то другой бросит благодаря вам и исходящему от вас позитиву.3 ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ, МЕШАЮЩИЕ БРОСИТЬ КУРИТЬ«Одну сигаретку можно». Классическая ошибка, приводящая к краху большинство попыток. Позволив себе «одну сигаретку», курильщик отказывается от собственного слова, что ослабляет его морально. В этот момент он уже проигрывает в борьбе с зависимостью, но признать это ему придётся позже (примерно после десятой «одной сигаретки»).«В любой момент могу бросить». Многие курильщики даже после нескольких лет непрерывного курения сохраняют уверенность, что просто «балуются» (но скоро обязательно бросят, ведь это несложно). Возможно, вы сами не помните, но осознание собственной зависимости у большинства курильщиков приходит именно после первой неудачной попытки избавиться от неё.«Курение помогает мне …». Это популярное заблуждение. Одни верят, что сигареты помогают им эффективнее учиться или работать, другие считают данную привычку ценным «софт-скиллом» (ведь перекур – отличная возможность пообщаться с шефом в курилке и продемонстрировать ему, какой вы замечательный сотрудник). Помните, что вера в «плюсы курения» – опаснейший враг на пути к полному отказу от никотина.Не существует секрета, позволяющего моментально бросить курить. Психологическая картина курильщика формируется годами, и над её разрушением также придётся изрядно поработать, потерпеть. Но награда будет бесценна — долгая и счастливая жизнь! У вас всё получится!