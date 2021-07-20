Легкие после тяжёлого ковида восстанавливаются три месяца

Исследование показало, что тяжёлые поражения легких, вызванные COVID-19, в среднем, длятся три месяца. Таковы итоги наблюдений индийских врачей.Длительное время у медиков существовали опасения перед тем, что у многих пациентов, которые перенесли ковид в тяжелой форме и со значительным поражением внутренних органов, может появиться фиброз легких. К счастью, новое исследование ученых из Мумбаи показало, что эти страхи преувеличены. Лёгкие пациентов, которые столкнулись с тяжелой формой коронавируса и пневмонией, всё-таки демонстрируют признаки выздоровления в течение 3-6 месяцев.Результаты этого исследования публикует Lung India Journal. Его авторы решили получить ответ на данный вопрос, поскольку очень многие пациенты с коронавирусом волнуются, что эта болезнь разрушит их лёгкие. Но оказалась, что у большинства из них через три месяца сканы лёгких показывали потрясающее восстановление как структуры этого органа, так и его функционала. Это было подтверждено в ходе теста на работу легких и компьютерной томографии.Отметим, что данное исследование касалось изначально 42 пациентов, которые получали ремдесивир и стероиды. Но впоследствии эта же группа ученых наблюдала более чем за 300 пациентов, которые поступали в больницу в тяжелом состоянии. Следовательно, пациентам с коронавирусом, переносящим болезнь в тяжелой форме, возможно, противофиброзные препараты не нужны.