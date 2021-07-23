6 неожиданных преимуществ локдауна

Мало кому из нас может понравиться карантин, связанный с коронавирусом. Однако даже у этого явления есть определенные плюсы, как установили ученые.Чистое небо и свежий воздух. Карантины во многих странах мира, которые известны мощным промышленным производством, привели к беспрецедентному улучшению экологических показателей. Особенно наглядно это отмечалось в Китае и США. Всемирная организация здравоохранения полагает, что благодаря пандемии коронавируса воздух стал чище, а уровень загрязнений уменьшился.Пониженный шум океана. Поскольку из-за сокращения экономической активности по волнам морей и океанов стали реже ходить тяжёлые контейнеровозы, уровень шума в этих гигантских водоёмах снизился. Подводные шумы - это очень серьезная проблема для обитателей морей.Личностный рост. Исследование показало, что вызванные пандемией COVID-19 длительные карантинные ограничения могут спровоцировать личностный рост за счёт более спокойного и медленного образа жизни. Человек получает возможность по-новому оценить личные ценности, уделять больше внимания семье, повысить степень образованности за счет разного рода онлайн-курсов и даже обеспечить духовное развитие.Удаленная работа. Еще никогда человечество так активно не использовало работу из дома. Многие компании убедились в том, что это вполне подходящая форма занятости, которая позволяет работодателям экономить на организации рабочих мест, а работникам находиться в более комфортных условиях.Здоровое питание. Месяцами многочисленные заведения общепита в разных странах были закрыты, и люди были лишены вредной пищи. Они более активно готовили дома, и это ещё один плюс длительной самоизоляции.Простые радости. Наша нормальная жизнь была нарушена, но карантин подарил множество простых радостей. К примеру, мы чаще проводили досуг в кругу семьи, вновь начали читать книжки, готовить пищу, смотреть любимые фильмы и даже гулять.