Отсрочить смерть: чем полезен перец чили

Ученые доказали, что употребление в пищу перца чили способствует продлению жизни.Чудодейственность продукта проявляется в его противовоспалительных и противораковых свойствах. Кроме того острый овощ выступает как антиоксидант и снижает уровень глюкозы в крови.Проанализировав данные более полумиллиона человек, научные деятели определили, что у любителей чили смертность в результате патологий сердечно-сосудистой системы ниже на 26%, онкологии - на 23%, и прочих причин - на 25%. Однако, ученые пока не в силах объяснить ни причины такой статистики, ни то, в каких количествах и какой именно вид перца нужно употреблять."Точные причины и механизмы, которые могут объяснить озвученные выводы, пока неизвестны. Также нужно учитывать, что количество и тип потребляемого перца чили варьировались в разных исследованиях. Это не позволяет установить, как часто и какой тип перца чили следует употреблять в пищу для укрепления здоровья", - говорит кардиолог говорит Бо Сюй.