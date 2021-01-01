Заболевания глаз - врачи назвали симптомы

Туман в глазах или потеря четкости видимой картинки, а также другие симптомы, заметные в глазах, могут указывать на опасные болезни.Британские офтальмологи перечислили те возможные симптомы опасных болезней, которые могут возникнуть в глазах, об этом пишет издание Daily Mail. По словам медиков, глаза могут сигнализировать о развитии опухоли головного мозга.«Опухание зрительного нерва или так называемая тень в глубине глаза возникают при ряде серьезных заболеваний, среди которых опухоль головного мозга», - предупреждают эксперты.Еще один возможный симптом – это туман в глазах. По словам офтальмологов, так может заявлять о себе сахарный диабет, при котором высокий уровень сахара в крови ухудшает состояние сосудов сетчатки. Болезни печени могут быть очень опасными, и на их наличие могут указывать желтоватые белки глаз, что в свою очередь говорит об избытке билирубина.Нарушенная четкость зрения, при которой также человек испытывает тошноту, видит вспышки света или радужные круги, является одним из признаков глаукомы, характеризуемой повышенным внутриглазным давлением, повреждением зрительного нерва. В свою очередь, постепенно происходящая затуманенность зрения или побелевшие зрачки глаз являются симптомами катаракты. Кроме того, по симптомам в глазах можно заподозрить инсульт.«Боль, плавающие перед глазами серые пятна и ощущение, что на глаз что-то давит», - перечислил их офтальмолог Ян Чарльз Уайт.