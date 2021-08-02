Названы тревожные признаки болезней головного мозга

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Симптомы, которые требуют обращения к врачу.Цереброваскулярные заболевания могут развиваться по многим причинам и часто приводят к необратимым повреждениям головного мозга. Этот общий термин относится ко многим состояниям, связанным с кровотоком в головном мозге.Составлено руководство, в котором объясняются основные симптомы и факторы риска цереброваскулярных заболеваний.Цереброваскулярное заболевание включает ряд состояний, которые влияют на кровоток в головном мозге. Изменение кровотока иногда может временно или постоянно нарушать функции мозга. Внезапное событие известно как нарушение мозгового кровообращения (ЦВА). Состояния, заболевания и расстройства, охватываемые этим термином, влияют на кровеносные сосуды и кровоснабжение мозга.Если закупорка, уродство или кровотечение не позволяют клеткам мозга получать достаточно кислорода, может развиться повреждение мозга. Цереброваскулярное заболевание может развиваться по разным причинам, включая атеросклероз, тромбоз, эмболический сгусток артериальной крови или тромбоз вен головного мозга.Включенные типы заболеваний включают инсульт, транзиторную ишемическую атаку (ТИА), аневризму и пороки развития сосудов.Инсульт — самый распространенный вид цереброваскулярных заболеваний.Аневризмы вызваны ослаблением стенки артерии, приводящим к выпуклости кровеносного сосуда. Сосудистые мальформации — это еще один тип цереброваскулярных заболеваний, которые относятся к аномалиям, присутствующим в артериях или венах.Другой тип — сосудистая деменция, которая представляет собой когнитивное нарушение, которое обычно носит постоянный характер.Симптомы цереброваскулярных заболеваний включают:Сильная и внезапная головная больПаралич одной стороны тела или гемиплегияСлабость с одной стороны, также известная как гемипарезПутаница мышленияЗатруднения в общении, в том числе невнятная речьПотеря зрения с одной стороныПотеря балансаПотеря сознания