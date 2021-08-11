Старческое слабоумие будут диагностировать за сутки

Сегодня требуется огромное количество времени и тестов для того, чтобы диагностировать деменцию. Ученые разработали искусственный интеллект, способный поставить диагноз всего на основе одного скана мозга.Искусственный интеллект поможет в диагностике старческого слабоумия и в борьбе против этой неизлечимой болезни. Ученые разработали систему, способную распознать это состояние на основе всего одного снимка мозга. В ходе предклинических исследований система смогла диагностировать деменцию за годы до появления первых симптомов, когда даже на сканах не было видно никаких повреждений мозга.В настоящее время врачам требуются многочисленные сканирования и тесты, растягивающиеся по времени на месяцы, чтобы с уверенностью диагностировать у пациента старческое слабоумие. А к тому моменту, как диагноз подтверждается, бывает уже слишком поздно испытывать некоторые экспериментальные средства, способны замедлить прогрессирование болезни. Именно на ликвидацию этого пробела и направлена работа ученых из Института Алана Тьюринга в британском Кембридже. Новая система сравнивает сканы мозга тех, кто беспокоится о наличии у себя первых симптомов деменции, со сканами тысяч пациентов, у которых эта болезнь уже была диагностирована.Возможность обнаружить болезнь заранее, еще до появления предупреждающих признаков, видимых на снимках, позволит вмешаться как лекарственно, так и на уровне изменений образа жизни. А эти вмешательства теоретически помогут замедлить прогрессирование болезни. Как полагают ученые, количество жертв старческого слабоумия к 2050 году может утроится, что связано с устойчивым ростом продолжительности жизни в развивающихся странах. Болезнь по-прежнему невозможно ни вылечить, ни даже замедлить имеющимися средствами.