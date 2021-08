Названо целебное свойство сладкого перца

Веская причина есть больше перца.Перец защищает от простуды и укрепляет силы иммунной защиты организма. Особенно этот вопрос становится актуальным в холодные месяцы года. Однако и в этот период он будет очень даже кстати.В первую очередь, сладкий перец — это источник витамина C. Кстати, в нем почти вдвое больше витамина C, чем в цитрусовых. Кроме этого, паприка зарядит организм антиоксидантами, каротиноидами и другими витаминами и минералами. Все это витаминный коктейль отлично заряжает иммунную систему.Чтобы покрыть суточную необходимость организма в витамине C и защитить себя от простуды, необходимо съесть половину сладкого перца средних размеров, рекомендуют эксперты. В любом случае пища никогда не может заменить медикаменты и лечить простуду или другие заболевания все таки нужно с помощью препаратов.