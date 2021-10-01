«Русский штамм» коронавируса почти исчез

Эксперты Роспотребнадзора сообщили, что он территории нашей страны практически не осталось так называемого «русского штамма» COVID-19. Теперь его можно встретить только в базе данных в интернете, куда эксперты из разных государств выкладывают генетические паспорта различных штаммов коронавируса.Когда-то активно гулявший по России так называемый «русский штамм» коронавируса B.1.1.523 с территории нашей страны полностью удалился. Теперь его можно встретить в Америке, Германии, Франции, Великобритании и Бельгии. Такую любопытную информацию поведал сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Отметим, что все генетические паспорта различных мутаций коронавируса выкладываются в базу данных для учёных GISAID.Эта база помогает выявлять, какие именно штаммы доминируют на той или иной территории, чтобы отслеживать эволюцию коронавируса и лучше готовиться к тому, что может произойти в ближайшем будущем. Хафизов рассказал, что первые следы «русского штамма» начали обнаруживать в феврале 2021 года. Однако уже в августе его распространённость по России значительно снизилась, и встречались лишь единичные случаи.К осени в России стал доминировать Дельта-штамм. Два штамма не могут долго конкурировать между собой, и более сильный всегда вытесняет более слабого. «Русский штамм» оказался более слабым. Ну а «индийский вариант» коронавируса является причиной роста заболеваемости и особенно смертности в нашей стране, где, к сожалению, вакцинировано очень небольшое количество граждан.