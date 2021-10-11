Метеозависимость: как защититься от скачков давления

Ломота в теле, головокружение, слабость. Приходилось ли вам испытывать подобные симптомы при резких изменениях погоды? Вероятно, вы страдаете от метеозависимости. Как снизить интенсивность проявлений этого недуга, а со временем и полностью забыть о них? Рассказывает специалист по восточной медицине.Как ускорить процесс выздоровления? Какие дополнительные действия помогут снизить интенсивность симптомов метеозависимости?СНИЖАЕМ УРОВЕНЬ СТРЕССАСогласно моим наблюдениям, человек после двухнедельного отпуска менее подвержен метеозависимости, чем тот, кто то же время провел на работе. О чем это говорит? О том, что у нас есть еще один рычаг воздействия на метеозависимость: снижение уровня стресса.Чем больше мы переживаем, тем более напряжены и нервная, и сосудистая системы — и стоит случиться перепаду атмосферного давления, как тело разражается симптомами метеозависимости: головная боль, слабость, «мушки» перед глазами, предобморочное состояние и другие «спецэффекты».Как снизить уровень стресса? Можно до бесконечности говорить о том, как важно высыпаться и заботиться о себе… Но чем это поможет? Если нет времени спать, мы не будем спать! В такой ситуации нам на помощь приходит медитация: практика поиска внутренней тишины.Всего 12-15 минут медитации в день позволят сбросить эмоциональное напряжение, накопленное за сутки.Поэтому практиковать медитацию лучше всего вечером, после рабочего дня — перед сномОбратите внимание: если вы осваиваете медитацию самостоятельно, вы должны четко отслеживать результаты. Есть такой феномен: если у человека тревожный склад характера, и он старается как можно лучше выполнять медитацию — то вот это «старание», напряжение может наоборот вызывать головные боли.Это не значит, что медитация вам не подходит, просто вы ее «неправильно готовите». При правильном выполнении после медитативных практик должно оставаться чувство расслабления и легкости.Если этого не случается при самостоятельных занятиях, лучше пройти обучающий курс у специалиста, которые «настроит» правильное состояние для практики.УЖИНАЕМ ПРАВИЛЬНООдин их способов взять скачки артериального давления под контроль — это правильное питание. Ужин должен быть вкусным, разнообразным, но легким!Это окажет чисто физиологически позитивное воздействие: во время сна желудок будет сокращен, он не будет «перетягивать одеяло на себя» и занимать пространство, которое отведено под сердце и легкие.Тело будет отдыхать более полноценно, в том числе, будет активно восстанавливаться сердечнососудистая система.ОСВАИВАЕМ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИЧем свободнее движется грудобрюшная диафрагма, тем активнее она помогает крови подниматься от ног — за счет чего вся сердечнососудистая система работает более полноценно.Не зря диафрагму называют «вторым сердцем». Если она напряжена и малоподвижна, то кровообращение замедляется, кровь с большим трудом оттекает от нижних конечностей, сердцу приходится работать активнее — и вся сердечнососудистая система входит в состояние стресса. Стоит добавить перепады атмосферного давления, и опять же: здравствуйте, симптомы метеозависимости!Расслабить диафрагму и придать ей подвижности помогают дыхательные упражнения — например, женские даосские практики (соответственно, только для женщин) или нейгун (для всех). С помощью задержек и глубокого дыхания вы повышаете амплитуду подвижности диафрагмы, и она разгружает сердечнососудистую систему, помогая ей работать более продуктивно.