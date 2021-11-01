Благотворное влияние массажа на организм
Кроме приятного расслабления, массаж приносит огромную пользу для здоровья:
помогает моделировать фигуру, избавляет от отеков, способствует расщеплению жировых отложений;
за счет увеличения уровня кислорода, улучшения циркуляции в тканях помогает снять мышечное напряжение;
способствует эмоциональному и физическому расслаблению, улучшает сон, снимает симптомы усталости;
снижает болевой синдром;
повышает защитные функции кожи;
выводит токсины из клеток;
улучшает кровоснабжение и питание позвоночника, помогает формировать мышечный каркас, улучшает осанку;
предупреждает старение.
О пользе массажа можно еще говорить очень долго. Это безопасный, очень приятный и эффективный способ сделать себя здоровее и красивее.
Есть множество видов массажа, которые направлены на достижение разных целей. Например, антицеллюлитный массаж проводится в довольно интенсивной технике, он направлен на устранение так называемой апельсиновой корки, на повышение упругости кожи и уменьшение объемов тела. Массаж спины своей целью ставит расслабление мышц корпуса, улучшение кровоснабжения, снятие спазмов, боли, улучшение осанки. Массаж лица нужен, чтобы сделать овал более четким, убрать птоз и брыли, запустить собственные процессы регенерации, повысить качество кожи, снять отеки. То есть каждый вид массажа решает какую-то задачу, но абсолютно любой массаж улучшает кровообращение и лимфодренаж.
Во время массажа усиливается кровообращение, к месту воздействия приливает кровь, это помогает снять воспаление и боль, ускорить восстановление. Такое свойство активно используется во время проведения сеанса спортивного массажа.
Массаж в Киеве проводится в «Студии эстетики тела» Марины Костровой. Здесь можно записаться на:
массаж спины мужской;
кофейный массаж;
виски-пеленание лица;
солевой массаж;
прессотерапию;
лимфодренажный массаж;
общий массаж тела;
моделирующий массаж тела;
миоструктурный массаж лица;
Starvac – аппаратный массаж для лица.
На сайте https://kostrova-studio.com/ вы сможете найти подробную информацию о каждом виде массажа. Все процедуры направлены на расслабление, улучшение состояния кожи, стимуляцию обменных процессов, активизацию защитных сил организма.
Обязательно проходите массаж курсами и потом проводите периодически поддерживающие процедуры. Если у вас возникла стрессовая ситуация, хочется расслабиться или просто привести себя в форму, обязательно вспомните о массаже.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий