Благотворное влияние массажа на организм

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Сложно найти человека, который бы не любил массаж. Массаж расслабляет, снимает усталость, помогает снять мышечный спазм и восстановиться после физической нагрузки. Это настоящий релакс для души и тела.Кроме приятного расслабления, массаж приносит огромную пользу для здоровья:помогает моделировать фигуру, избавляет от отеков, способствует расщеплению жировых отложений;за счет увеличения уровня кислорода, улучшения циркуляции в тканях помогает снять мышечное напряжение;способствует эмоциональному и физическому расслаблению, улучшает сон, снимает симптомы усталости;снижает болевой синдром;повышает защитные функции кожи;выводит токсины из клеток;улучшает кровоснабжение и питание позвоночника, помогает формировать мышечный каркас, улучшает осанку;предупреждает старение.О пользе массажа можно еще говорить очень долго. Это безопасный, очень приятный и эффективный способ сделать себя здоровее и красивее.Есть множество видов массажа, которые направлены на достижение разных целей. Например, антицеллюлитный массаж проводится в довольно интенсивной технике, он направлен на устранение так называемой апельсиновой корки, на повышение упругости кожи и уменьшение объемов тела. Массаж спины своей целью ставит расслабление мышц корпуса, улучшение кровоснабжения, снятие спазмов, боли, улучшение осанки. Массаж лица нужен, чтобы сделать овал более четким, убрать птоз и брыли, запустить собственные процессы регенерации, повысить качество кожи, снять отеки. То есть каждый вид массажа решает какую-то задачу, но абсолютно любой массаж улучшает кровообращение и лимфодренаж.Во время массажа усиливается кровообращение, к месту воздействия приливает кровь, это помогает снять воспаление и боль, ускорить восстановление. Такое свойство активно используется во время проведения сеанса спортивного массажа.Массаж в Киеве проводится в «Студии эстетики тела» Марины Костровой. Здесь можно записаться на:массаж спины мужской;кофейный массаж;виски-пеленание лица;солевой массаж;прессотерапию;лимфодренажный массаж;общий массаж тела;моделирующий массаж тела;миоструктурный массаж лица;Starvac – аппаратный массаж для лица.На сайте https://kostrova-studio.com/ вы сможете найти подробную информацию о каждом виде массажа. Все процедуры направлены на расслабление, улучшение состояния кожи, стимуляцию обменных процессов, активизацию защитных сил организма.Обязательно проходите массаж курсами и потом проводите периодически поддерживающие процедуры. Если у вас возникла стрессовая ситуация, хочется расслабиться или просто привести себя в форму, обязательно вспомните о массаже.