30 минут видеоигр могут снизить риск развития деменции
Напомним, что деменция - заболевание, поражающее людей пожилого возраста. Оно характеризуется снижением когнитивных функций мозга, нарушениями памяти, потерей приобретенных навыков и невозможностью приобретения новых.
В исследовании были задействованы добровольцы в возрасте от 60 до 80 лет. Ученые считают, что игры в стиле Super Mario World в перспективе могут показать лучшие результаты, по сравнению с двухмерными играми, например, пасьянс. Для эксперимента были задействованы и другие игры, такие как Angry Birds. Добровольцы должны были уделять игре 30-45 минут в сутки. На протяжении 4 недель они играли в одну и ту же игру. В ходе исследования добровольцы регулярно проходили тесты на уровень памяти и когнитивных функций.
В начале эксперимента память всех добровольцев находилась практически на одном уровне. Спустя две недели игры в Super Mario или Angry Birds у добровольцев выявили повышение когнитивных функций мозга. Еще спустя две недели зафиксировали значительное дополнительное повышение когнитивных функций мозга и уровня памяти добровольцев. Основываясь на полученных результатах, ученые рекомендуют уделять видеоиграм 30 минут ежедневно. Ранее мы уже рассказывали о способах борьбы со старческим слабоумием.
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