30 минут видеоигр могут снизить риск развития деменции

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С возрастом у большинства людей возрастает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Лечения старческого слабоумия в наше время не существует, но существуют способы снижения риска его развития. Последние исследования показали, что всего 30 минут видеоигр помогут заметно уменьшить риск развития деменции среди лиц пожилого возраста.Напомним, что деменция - заболевание, поражающее людей пожилого возраста. Оно характеризуется снижением когнитивных функций мозга, нарушениями памяти, потерей приобретенных навыков и невозможностью приобретения новых.В исследовании были задействованы добровольцы в возрасте от 60 до 80 лет. Ученые считают, что игры в стиле Super Mario World в перспективе могут показать лучшие результаты, по сравнению с двухмерными играми, например, пасьянс. Для эксперимента были задействованы и другие игры, такие как Angry Birds. Добровольцы должны были уделять игре 30-45 минут в сутки. На протяжении 4 недель они играли в одну и ту же игру. В ходе исследования добровольцы регулярно проходили тесты на уровень памяти и когнитивных функций.В начале эксперимента память всех добровольцев находилась практически на одном уровне. Спустя две недели игры в Super Mario или Angry Birds у добровольцев выявили повышение когнитивных функций мозга. Еще спустя две недели зафиксировали значительное дополнительное повышение когнитивных функций мозга и уровня памяти добровольцев. Основываясь на полученных результатах, ученые рекомендуют уделять видеоиграм 30 минут ежедневно. Ранее мы уже рассказывали о способах борьбы со старческим слабоумием.