Еда, которая лечит: 3 противовоспалительных рецепта
Доказано, что грамотная сбалансированная диета снижает риск многих заболеваний и помогает вернуть энергию. В книге «Еда, которая лечит» вы найдете полезные лайфхаки и информацию о свойствах продуктов от диетолога-нутрициолога Лулу Кук и шеф-повара Дороти Калимерис. Публикуем 3 авторских рецепта, которые помогут вам нейтрализовать воспалительные процессы в организме, вернуть силы и здоровье.
Бананово-овсяные маффины
Маффины на завтрак — это не только удобное и простое блюдо, но и отличный способ использовать перезревшие бананы. Сладость этому рецепту придают бананы, поэтому в нем нет дополнительного сахара. Если вам нравятся более сладкие маффины, вы можете добавить 1/2 стакана нарезанных фиников без косточки или 1/3 стакана сырого меда или кленового сиропа. Совет: заморозьте половину маффинов на следующую неделю.
Ингредиенты на 12 маффинов:
1/2 стакана овсяной муки (без глютена, если необходимо)
1 стакан овсянки быстрого приготовления (без глютена, если необходимо)
1 ст. л. разрыхлителя
1/2 ч. л. пищевой соды
1/2 ч. л. соли
3 крупных банана, размятых в пюре
2 крупных яйца, слегка взбитых
1/3 стакана оливкового масла первого холодного отжима (или миндального масла)
Приготовление:
Предварительно разогрейте духовку до 190°. Разложите бумажные вкладыши в форму для кексов.
В средней миске смешайте овсяную муку, овсянку, разрыхлитель, пищевую соду и соль.
Добавьте размятые бананы, яйца и масло, хорошо перемешайте. Тесто получится густым.
Равномерно выложите тесто в подготовленные бумажные вкладыши.
Выпекайте 20–25 минут, при легком нажатии готовый маффин быстро восстанавливает свою форму. Подавайте теплыми или остывшими до комнатной температуры.
Альтернативные ингредиенты. Чтобы превратить этот рецепт
в веганский, замените яйца двумя столовыми ложками молотых льняных семян, смешанных с тремя столовыми ложками воды.
Пищевая ценность на 1 порцию: Калории: 170; Жиры: 9 г; Углеводы: 21 г; Сахар: 4 г; Клетчатка: 2 г; Белки: 4 г
Бедро индейки с грибами
Это блюдо представляет собой смесь индейки и грибов, приготовленную на бульоне и вине. Если вы не придерживаетесь каких-либо строгих ограничений в диете, попробуйте подавать блюдо с одним из видов широкой лапши и щедрой порцией тертого пармезана.
Ингредиенты на 4 порции:
1 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима
2 бедра индейки
2 стакана нарезанных шампиньонов
1 крупная луковица, нарезанная ломтиками
1 нарезанный зубчик чеснока
1 веточка розмарина
1 ч. л. соли
1/4 ч. л. молотого черного перца
2 стакана куриного бульона
1/2 стакана сухого красного вина
Приготовление:
Влейте оливковое масло в чашу медленноварки (мультиварка в режиме тушения тоже подойдет). Добавьте бедра индейки, грибы, лук, чеснок, веточку розмарина, соль и перец. Влейте куриный бульон и вино. Накройте крышкой и готовьте при высоком давлении 4 часа.
Уберите веточку розмарина. Шумовкой переместите бедра индейки на тарелку и оставьте остывать на несколько минут, чтобы с мясом было проще работать.
Отделите мясо от костей, перемешайте с грибами и подавайте на стол.
Пищевая ценность на 1 порцию: Калории: 280; Жиры: 9г; Углеводы: 3 г; Сахар: 1 г; Клетчатка: 1 г; Белки: 43 г
Карамелизованные груши в йогурте
Эти сладковатые груши с привкусом корицы просто восхитительны, если подавать их на подушке из йогурта, посыпав хрустящими орешками. Попробуйте вместе с оладьями или вафлями с орехами вместо сиропа.
Ингредиенты на 4 порции:
1 ст. л. кокосового масла
4 груши, разрезанные на четыре части, предварительно очищенные от кожуры и сердцевинки
2 ст. л. Меда
1 ч. л. молотой корицы
1/8 ч. л. морской соли
2 стакана йогурта без добавок
1/4 стакана рубленных обжаренных орехов пекан (по желанию)
Приготовление:
Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне.
Добавьте груши, мед, корицу и соль, накройте крышкой и обжаривайте, периодически помешивая, пока фрукты не станут мягкими, 4–5 минут.
Снимите крышку и дайте соусу еще пару минут покипеть, чтобы он стал более густым.
Выложите йогурт в четыре десертные тарелки. Сверху выложите теплые груши, посыпьте орехами пекан (по желанию) и подавайте на стол.
Пищевая ценность на 1 порцию (с орехами пекан): Калории: 290; Жиры: 11 г; Углеводы: 41 г; Сахар: 30 г; Клетчатка: 6 г; Белки: 12.
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