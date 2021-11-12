Еда, которая лечит: 3 противовоспалительных рецепта

Воспаление в организме является причиной многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Поэтому важно ввести в свой рацион потребление противовоспалительных продуктов, которые помогут исправить ситуацию, независимо от ее причины.Доказано, что грамотная сбалансированная диета снижает риск многих заболеваний и помогает вернуть энергию. В книге «Еда, которая лечит» вы найдете полезные лайфхаки и информацию о свойствах продуктов от диетолога-нутрициолога Лулу Кук и шеф-повара Дороти Калимерис. Публикуем 3 авторских рецепта, которые помогут вам нейтрализовать воспалительные процессы в организме, вернуть силы и здоровье.Бананово-овсяные маффиныМаффины на завтрак — это не только удобное и простое блюдо, но и отличный способ использовать перезревшие бананы. Сладость этому рецепту придают бананы, поэтому в нем нет дополнительного сахара. Если вам нравятся более сладкие маффины, вы можете добавить 1/2 стакана нарезанных фиников без косточки или 1/3 стакана сырого меда или кленового сиропа. Совет: заморозьте половину маффинов на следующую неделю.Ингредиенты на 12 маффинов:1/2 стакана овсяной муки (без глютена, если необходимо)1 стакан овсянки быстрого приготовления (без глютена, если необходимо)1 ст. л. разрыхлителя1/2 ч. л. пищевой соды1/2 ч. л. соли3 крупных банана, размятых в пюре2 крупных яйца, слегка взбитых1/3 стакана оливкового масла первого холодного отжима (или миндального масла)Приготовление:Предварительно разогрейте духовку до 190°. Разложите бумажные вкладыши в форму для кексов.В средней миске смешайте овсяную муку, овсянку, разрыхлитель, пищевую соду и соль.Добавьте размятые бананы, яйца и масло, хорошо перемешайте. Тесто получится густым.Равномерно выложите тесто в подготовленные бумажные вкладыши.Выпекайте 20–25 минут, при легком нажатии готовый маффин быстро восстанавливает свою форму. Подавайте теплыми или остывшими до комнатной температуры.Альтернативные ингредиенты. Чтобы превратить этот рецептв веганский, замените яйца двумя столовыми ложками молотых льняных семян, смешанных с тремя столовыми ложками воды.Пищевая ценность на 1 порцию: Калории: 170; Жиры: 9 г; Углеводы: 21 г; Сахар: 4 г; Клетчатка: 2 г; Белки: 4 гБедро индейки с грибамиЭто блюдо представляет собой смесь индейки и грибов, приготовленную на бульоне и вине. Если вы не придерживаетесь каких-либо строгих ограничений в диете, попробуйте подавать блюдо с одним из видов широкой лапши и щедрой порцией тертого пармезана.Ингредиенты на 4 порции:1 ст. л. оливкового масла первого холодного отжима2 бедра индейки2 стакана нарезанных шампиньонов1 крупная луковица, нарезанная ломтиками1 нарезанный зубчик чеснока1 веточка розмарина1 ч. л. соли1/4 ч. л. молотого черного перца2 стакана куриного бульона1/2 стакана сухого красного винаПриготовление:Влейте оливковое масло в чашу медленноварки (мультиварка в режиме тушения тоже подойдет). Добавьте бедра индейки, грибы, лук, чеснок, веточку розмарина, соль и перец. Влейте куриный бульон и вино. Накройте крышкой и готовьте при высоком давлении 4 часа.Уберите веточку розмарина. Шумовкой переместите бедра индейки на тарелку и оставьте остывать на несколько минут, чтобы с мясом было проще работать.Отделите мясо от костей, перемешайте с грибами и подавайте на стол.Пищевая ценность на 1 порцию: Калории: 280; Жиры: 9г; Углеводы: 3 г; Сахар: 1 г; Клетчатка: 1 г; Белки: 43 гКарамелизованные груши в йогуртеЭти сладковатые груши с привкусом корицы просто восхитительны, если подавать их на подушке из йогурта, посыпав хрустящими орешками. Попробуйте вместе с оладьями или вафлями с орехами вместо сиропа.Ингредиенты на 4 порции:1 ст. л. кокосового масла4 груши, разрезанные на четыре части, предварительно очищенные от кожуры и сердцевинки2 ст. л. Меда1 ч. л. молотой корицы1/8 ч. л. морской соли2 стакана йогурта без добавок1/4 стакана рубленных обжаренных орехов пекан (по желанию)Приготовление:Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне.Добавьте груши, мед, корицу и соль, накройте крышкой и обжаривайте, периодически помешивая, пока фрукты не станут мягкими, 4–5 минут.Снимите крышку и дайте соусу еще пару минут покипеть, чтобы он стал более густым.Выложите йогурт в четыре десертные тарелки. Сверху выложите теплые груши, посыпьте орехами пекан (по желанию) и подавайте на стол.Пищевая ценность на 1 порцию (с орехами пекан): Калории: 290; Жиры: 11 г; Углеводы: 41 г; Сахар: 30 г; Клетчатка: 6 г; Белки: 12.