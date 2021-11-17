Если болит горло: пять способов избавиться от неприятных ощущений

Не стоит терпеть боль в горле.Ежегодно миллионы человек обращаются к врачам с жалобами на боль в горле. Это неприятное состояние может быть вызвано бактериальной или вирусной инфекцией, и обычно оно проходит, когда человек полностью выздоравливает от основной болезни. Чтобы боль в горле в процессе выздоровления была менее изнурительной, попробуйте успокоить ее с помощью этих простых, но эффективных средств.Полощите горло соленой водойПолоскание теплой соленой водой — один из самых эффективных способов облегчить боль в горле. Сделать солевой раствор очень легко: добавьте половину чайной ложки соли в стакан теплой воды и тщательно размешайте (до полного растворения соли). Частые полоскания в течение дня (примерно один раз в час) помогут значительно уменьшить отек и снять боль в горле уже к вечеру.Пейте больше жидкостиЕще один важный шаг в лечении боли в горле и основной болезни — пить как можно больше жидкости. Достаточная гидратация поможет вашему организму бороться с инфекцией и вырабатывать больше слюны, которая будет смазывать больное горло, предохраняя его от пересыхания и раздражения. Пить можно как теплые напитки, так и холодные, а при сильной боли врачи рекомендуют съесть небольшую порцию фруктового мороженого (да-да, так можно), так как оно отлично обезболивает.Используйте мёдИсследование ученых, опубликованное в 2017 году, показало, что употребление столовой ложки меда два раза в день может облегчить боль в горле и ускорить выздоровление. Сочетать мед лучше с теплым (не горячим) ромашковым чаем, поскольку он тоже помогает успокоить больное горло.Увлажните воздух в комнатеВдыхание сухого воздуха может вызвать раздражение и усугубить боль в горле. Если есть возможность, установите в комнате увлажнитель воздуха, если нет — зайдите в ванную, включите душ с горячей водой, чтобы комната наполнилась паром, а потом подышите в течение нескольких минут. Повторите эту процедуру несколько раз в течение дня.Примите обезболивающееЕсли боль в горле стала невыносимой и даже вышеперечисленные средства не помогают, выпейте обезболивающее. А если кроме боли появились высокая температура и проблемы с дыханием и глотанием, обязательно обратитесь к врачу.