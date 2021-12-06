Дешевый продукт помогает снижать повышенный сахар и холестерин

Снижать высокие уровни сахара и холестерина в крови эффективно помогает белок, один из его лучших источников – это фасоль.Красная фасоль является отличным выбором, если необходим контроль содержания сахара и холестерина.«порция красной фасоли (около 200 граммов) обеспечивает около 30 процентов дневной нормы белка».В стакане фасоли, в свою очередь, содержится суточный объем клетчатки, необходимой организму. Тип фасолевой клетчатки является растворимым: она разбухает в кишечнике, замедляя всасывание холестерина. Кроме того, усвоение белка и клетчатки предотвращает резкий скачок сахара в крови: он растет медленнее, дольше остается стабильным, что помогает также не страдать приступами сильного аппетита и перееданием.Вдобавок дешевый продукт содержит другие важные для хорошего здоровья микроэлементы.«Фасоль является источником серы, фосфора, железа, витаминов группы В, а также С, Е, К и вдобавок незаменимых аминокислот, которые являются необходимыми для нормального функционирования организма», - сообщили эксперты