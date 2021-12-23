Определенный вид орехов может значительно снижать высокое давление во время сна

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Исследователи установили: такой вид орехов, как фисташки, помогает гипертоникам снижать высокое кровяное давление во время сна.Выводы ученых о пользе фисташек как натурального гипотензивного средства опубликовал журнал Американской кардиологической ассоциации. Специалистами проводился эксперимент, участники которого (люди с высоким давлением) были разделены на две отдельные группы: первая придерживалась рациона, содержащего закуски с низким содержанием жира, а вторая – рациона умеренной жирности с включением фисташек. Обе группы придерживались своих систем питания в течение четырех недель, затем добровольцы прошли серию тестов.Исследователи пришли к заключению, что рацион, содержащий фисташки, способствует сокращению некоторых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.«Понижающее влияние фисташек на артериальное давление больше, чем у других видов орехов», - констатировали авторы проекта.По словам специалистов, употребление фисташек значительно снизила у добровольцев общее периферическое сопротивление, увеличила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма. Также ими была замечена способность данного вида орехов «значительно снижать» высокое давление во время сна.«Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после соблюдения «фисташковой диеты», причем наибольшее снижение наблюдалось во время сна», - заявили эксперты.Фисташки содержат мононенасыщенные жирные кислоты и большое количество веществ-полистеринов, которые обладают известными преимуществами при гипертонии. Также в их состав входит аминокислота L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота, способствующего расслаблению и расширению кровеносных сосудов. Результатом этого становится снижение АД.Исследователи утверждают, что гипотензивный эффект фисташек лучше всего проявляется при условии, что на орехи приходится 20 процентов потребляемых за день калорий.