Отказ от этих продуктов питания повышает риск деменции в три раза

Старческое слабоумие - это нейродегенеративная болезнь, сопровождающаяся потерей памяти и когнитивных способностей. Отсутствие в диете противовоспалительных продуктов повышает риск возникновения этой проблемы.Многочисленные исследования показывают, что диета играет огромную роль в риске развития старческого слабоумия. Риск деменции увеличивается в три раза у тех, у кого в рационе недостаточно фруктов, овощей, бобов и чая. В исследовании приняли участие 1 059 человек, за которыми наблюдали около трех лет. Они проживали на территории 11 стран. Их рацион оценивался на основе собственных рассказов добровольцев.В питании участников исследования включались стандартные молочные продукты, крупы, фрукты, овощи, мясо, рыба, бобовые, добавленные жиры, алкогольные напитки и сладости. Учёные применяли так называемый Диетический воспалительный индекс для расчёта воспалительных показателей, обычно находящихся в пределах от -8,87 до 7,98. Чем выше были числа, тем больше воспалений вызывало питание.Доказано, что в диетах с минимум фруктов, овощей, бобов, чая и кофе воспалительный индекс был максимальным. Увеличение этого индекса всего на один пункт соответствовало повышению риска деменции на 21%. Это значит, что питание всё-таки действительно играет огромную роль в данном вопросе.