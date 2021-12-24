Отказ от этих продуктов питания повышает риск деменции в три раза
Многочисленные исследования показывают, что диета играет огромную роль в риске развития старческого слабоумия. Риск деменции увеличивается в три раза у тех, у кого в рационе недостаточно фруктов, овощей, бобов и чая. В исследовании приняли участие 1 059 человек, за которыми наблюдали около трех лет. Они проживали на территории 11 стран. Их рацион оценивался на основе собственных рассказов добровольцев.
В питании участников исследования включались стандартные молочные продукты, крупы, фрукты, овощи, мясо, рыба, бобовые, добавленные жиры, алкогольные напитки и сладости. Учёные применяли так называемый Диетический воспалительный индекс для расчёта воспалительных показателей, обычно находящихся в пределах от -8,87 до 7,98. Чем выше были числа, тем больше воспалений вызывало питание.
Доказано, что в диетах с минимум фруктов, овощей, бобов, чая и кофе воспалительный индекс был максимальным. Увеличение этого индекса всего на один пункт соответствовало повышению риска деменции на 21%. Это значит, что питание всё-таки действительно играет огромную роль в данном вопросе.
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